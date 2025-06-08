Мбаппе принес Франции "бронзу" Лиги наций: Германия провалила домашний финал

Неудачники полуфинальной стадии Лиги наций - сборные Германии и Франции - разыграли в утешительном финале бронзовые награды турнира. Победу в матче, состоявшемся в Штутгарте, праздновали французы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

Лига наций-2024/25, матч за 3-е место

Германия - Франция - 0:2

Голы: Мбаппе, 45, Олисе, 84

Первый тайм: "Реал" забил голкиперу "Барселоны"

Команды с первых минут пошли в открытый обмен атаками, создав немало возможностей для взятия ворот.

Начало тайма прошло под знаком активной игры хозяев: уже на 2-й минуте Вольтемаде имел шанс отличиться, но вратарь Франции Меньян уверенно парировал удар. В целом, голкипер гостей неоднократно спасал свою команду в течение первых 45 минут, отражая удары Адейеми, Горецки и других. А однажды, после выстрела Вирца, мяч попал в штангу.

В середине тайма Франция ответила рядом острых моментов. В частности, воротам тер Штегена угрожали Шерки и Рабьо, но и немецкий голкипер демонстрировал надежность.

В одном из эпизодов словацкому арбитру Ивану Кружляку пришлось обращаться к ВАР, когда показалось, что Меньян снес в штрафной Адейеми. Судья сначала указал на 11-метров, однако, после проверки, свое решение отменил.

Когда же казалось, что первый тайм завершится вничью, на 45-й минуте Франция открыла счет. Сработала связка футболистов мадридского "Реала". Мбаппе после шикарного диагонального паса от Чуамени сумел обработать мяч у линии вратарской, убрать защитника и сильно пробить в дальний от тер Штегена угол - 0:1.

Второй тайм: тер Штеген спасает от разгрома

В начале второй половины игры ВАР снова сработал против Германии. Перед тем, как Ундав вышел один на один с Меньяном и расстрелял ворота, очевидно сфолил Фюллькруг. Словацкий арбитр очень долго изучал эпизод, но в конце концов увидел нарушение со стороны немцев.

В целом второй тайм прошел в равной борьбе. Немцы больше контродродювали мяч в позиционных атаках. Однако французы действовали острее. Отличные моменты, чтобы удвоить преимущество имели Шерки, Тюрам и Мбаппе. И счет в пользу "трехцветных" мог бы стать разгромным, если бы не отличная реакция тер Штегена.

Впрочем, и он оказался бессильным, когда второй мяч таки влетел в ворота "бундестима". На 84-й минуте отличился Олисе, которому Мбаппе отдал уже на пустые ворота.

Следующий официальный матч французов - против Украины

Сборная Франции, после поражения в сумасшедшем полуфинале от Испании, все же завершила мини-турнир на мажорной ноте.

Мы же держим в голове, что следующий официальный матч Мбаппе и компания сыграют против "сине-желтых" уже в рамках отбора к ЧМ-2026. Поединок запланирован на 5 сентября, номинальными хозяевами будут украинцы.

Следующим соперником Франции будет сборная Украины (x.com/EURO2024DE)