ИИ выбрал фаворита Клубного чемпионата мира: будет ли среди победителей украинец?

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов на победу в Клубном чемпионате мира, который стартует на этой неделе в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Analyst .

У кого больше всего шансов

Машина провела 10 тысяч симуляций турнира. В 18,5% случаев победителем соревнований становился действующий обладатель Лиги чемпионов - французский ПСЖ.

Далее наибольшие шансы на триумф имеют английский "Манчестер Сити" (17,8%) и немецкая "Бавария" (12,8%).

В десятку фаворитов также вошли: миланский "Интер" (12,3%), мадридский "Реал" (9,8%), лондонский "Челси" (8,4%), дортмундская "Боруссия" (5,4%), еще один представитель Мадрида - "Атлетико" (5,1%), туринский "Ювентус" (3,6%) и "Бенфика" из Лиссабона (3,3%).

Будет ли в ПСЖ Забарный?

Парижский клуб решительно настроен подписать до начала ЧМ украинского защитника английского "Борнмута" Илью Забарного. Переговоры по трансферу находятся в продвинутой стадии.

Парижане готовы увеличить ранее предложенную сумму до 60 млн. евро и это предложение может устроить руководство "вишен".

Ранее сообщалось, что сам Забарный уже дал предварительное согласие на переход в ПСЖ, после того, как руководство клуба пообещало ему решить проблему с россиянином.

Илья Забарный близок к переходу в ПСЖ (фото: x.com/afcbournemouth)

Украинцы на клубном ЧМ: что известно

Сейчас среди участников Клубного чемпионата мира - три команды, где играют украинцы. От Европы это - "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина. Также в списке представитель Северной Америки - "Лос-Анджелес", за который выступает Артем Смоляков.

Среди наших игроков опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.

Где смотреть турнир в Украине

Клубный Мундиаль состоится с 14 июня по 13 июля 2025 года. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.

Абсолютно все игры вживую покажет только глобальный стриминговый сервис DAZN, но без украинских комментариев.

Для отечественного болельщика матчи плей-офф и лучшие поединки группового этапа будут доступны на платформах "Суспільного". В частности, национальный вещатель покажет игры с участием команд, где есть украинские футболисты.