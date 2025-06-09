Там играли Баджо, Пирло и Гвардиола. Легендарный итальянский клуб на грани исчезновения

Один из старейших футбольных клубов Италии - "Брешия", основанный в 1911 году, официально потерял право выступать в профессиональных дивизионах после того, как не смог погасить долг в размере трех миллионов евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на еженедельник Barron's .

Что известно о банкротстве "Брешии"

В прошлом сезоне "Брешия" играла в Серии B - втором по силе дивизионе Италии - и едва избежала вылета.

Однако команда получила минус четыре очка и была формально переведена в Серию C. После этого выяснилось, что клуб не оплатил задолженность по зарплате за последние два месяца.

По информации итальянских СМИ, "Брешия" имела время до пятницы, чтобы осуществить необходимые выплаты, но этого не произошло.

Владельцем клуба с 2017 года является Масимо Челлино - скандально известный итальянский бизнесмен, который ранее владел английским "Лидсом" (именно при его руководстве клуб столкнулся с многочисленными проблемами, включая частую смену тренеров и судебные споры).

На данном этапе "Брешию" ожидает понижение сразу в Серию D - первый уровень любительских лиг в Италии.

Но есть риск еще более серьезный: если в ближайшее время не появится инвестор, клуб может быть полностью ликвидирован. Сам Челлино уже обратился в суд по вопросам банкротства.

Чем известна "Брешия"

За свою долгую историю клуб дал дорогу в большую футбольную жизнь таким звездам, как Роберто Баджо, Пеп Гвардиола, Андреа Пирло, Лука Тони и Марио Балотелли.



Кроме того, цвета команды защищали Георге Хаджи, Кубилай Тюркьилмаз, Панайотис Коне, а также скандальный экс-футболист "Шахтера" Франселину Матузалем.

А еще с 1991 по 1996 год тренером "ласточек" был известный всем украинским болельщикам Мирча Луческу.

Румынский тренер в первом же сезоне сумел занять первое место и вывезти команду в Серию А.

Луческу, к слову, принес "Брешии" первый и единственный трофей в ее истории - Англо-итальянский кубок.