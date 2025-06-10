Украина без оружия, но с разведкой: США сохраняют "минимальный пакет поддержки", - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Foreign Policy .

По данным издания, вероятно, что Трамп обвинит Украину и Россию в неспособности выполнить его указания и откажется от активного участия в дипломатии, а также прекратит поставки американского оружия Киеву. Однако, как считают источники, американская администрация полностью от Украины не откажется.

"Американские политики, среди которых большинство республиканцев, осознают, что Вашингтон может потерять слишком много от потенциального поражения Украины. США могут и, вероятно, будут делать предложения, аналогичные предыдущей поддержке, если это не обойдется Вашингтону слишком дорого", - пишет издание.

По словам источников, Вашингтон не будет приостанавливать доступ Украины к данным со спутников, которые имеют решающее значение на поле боя.

Отмечено, что украинские военные сильно зависят от координат, предоставляемых американской разведкой, для большинства своих операций, которые включают дальнобойные удары.

"Критически важно, что это одна из немногих технологий, которую не могут заменить ни украинцы, ни их европейские союзники. Без нее Киев оказался бы в невыгодном положении. Но этого не произойдет, потому что постоянный доступ Украины позволяет Соединенным Штатам держать руку на пульсе войны, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя", - отметили в статье.