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Україна без зброї, але з розвідкою: США зберігають "мінімальний пакет підтримки", - ЗМІ

Вівторок 10 червня 2025 05:19
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Україна без зброї, але з розвідкою: США зберігають "мінімальний пакет підтримки", - ЗМІ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента США Дональда Трампа повністю не відмовиться від надання допомоги Україні, попри заклики американського лідера зупинити військову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Foreign Policy.

За даними видання, ймовірно, що Трамп звинуватить Україну і Росію в нездатності виконати його вказівки і відмовиться від активної участі в дипломатії, а також припинить постачання американської зброї Києву. Проте, як вважають джерела, американська адміністрація повністю від України не відмовиться.

"Американські політики, серед яких більшість республіканців, усвідомлюють, що Вашингтон може втратити занадто багато від потенційного краху України. США можуть і, ймовірно, робитимуть пропозиції, аналогічні попередній підтримці, якщо це не обійдеться Вашингтону занадто дорого", - пише видання.

За словами джерел, Вашингтон не припинятиме доступу України до даних із супутників, які мають вирішальне значення на полі бою.

Зазначено, що українські військові дуже залежать від координат, що надаються американською розвідкою, для більшості своїх операцій, які включають далекобійні удари.

"Критично важливо, що це одна з небагатьох технологій, яку не можуть замінити ані українці, ані їхні європейські союзники. Без неї Київ опинився б у невигідному становищі. Але цього не станеться, тому що постійний доступ України дає змогу Сполученим Штатам тримати руку на пульсі війни, а не стояти осторонь як непотрібний спостерігач", - зазначили в статті.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після приходу до влади припиняв постачання військової допомоги, а також обмін розвідданими.

Зі свого боку, Росії він погрожує жорсткими санкціями. До Конгресу внесено відповідний законопроєкт, який поки що не розглядають.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем Трамп заявив, що хоче й надалі підтримувати Україну. Він укотре зазначив, що хоче "припинення вбивств".

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