"В моей голове есть дедлайн": Трамп снова заговорил о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове собственный дедлайн относительно того, когда вводить санкции против России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Журналисты спросили Трампа, рассматривает ли тот введение дополнительных санкций против России, ведь этот вопрос звучит уже "недели и месяцы".
"Да, когда я увижу, что мы не договоримся, что это не прекратится, если такой момент наступит... Да, в моей голове есть конечный срок, когда я увижу, что это не прекратится. Будет очень-очень трудно, и, честно говоря, это может касаться обеих стран, вы знаете, для танго нужны двое, но мы будем очень жесткими, будь то Россия или кто-то другой", - ответил Трамп.
Санкции против России
20 мая Европейский Союз официально одобрил 17-й пакет санкций против России. В то же время в Брюсселе уже начали работу над следующим этапом ограничений.
В свою очередь президент США Дональд Трамп также заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России. Однако Вашингтон пока не торопится с решением. По словам государственного секретаря Марко Рубио, введение ограничений в этот момент может привести к выходу Москвы из переговоров по завершению войны против Украины.
Между тем в Конгрессе США уже появились инициативы с более жестким подходом. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм подал законопроект, который предусматривает введение "сокрушительных" санкций против Российской Федерации. В документе говорится о 500% пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - в частности нефть, газ, нефтепродукты и уран.
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