"В моей голове есть дедлайн": Трамп снова заговорил о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове собственный дедлайн относительно того, когда вводить санкции против России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Журналисты спросили Трампа, рассматривает ли тот введение дополнительных санкций против России, ведь этот вопрос звучит уже "недели и месяцы". "Да, когда я увижу, что мы не договоримся, что это не прекратится, если такой момент наступит... Да, в моей голове есть конечный срок, когда я увижу, что это не прекратится. Будет очень-очень трудно, и, честно говоря, это может касаться обеих стран, вы знаете, для танго нужны двое, но мы будем очень жесткими, будь то Россия или кто-то другой", - ответил Трамп.