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Украина сохранит преимущество на поле боя еще как минимум полгода, - Федоров

22:19 16.06.2026 Вт
2 мин
Министр объяснил, как удалось достичь такого результата
aimg Иван Носальский
Украина сохранит преимущество на поле боя еще как минимум полгода, - Федоров Иллюстративное фото: Украина перехватила инициативу на фронте (Gety Images)
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Украина будет удерживать преимущество на поле боя по крайней мере в течение следующих шести месяцев.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью ТСН заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По словам министра, благодаря изменению процедур и внедрению конкурентных закупок в Украине удалось повысить качество дронов и изменить логику поставок оружия. Это позволило сформировать новую реальность на поле боя в пользу Сил обороны.

"Россияне, как показывают предыдущие годы, они адаптируются и пытаются перехватить инициативу. Сейчас ближайшие шесть месяцев точно у нас будет преимущество", - отметил Федоров.

Он добавил, что текущие массированные удары баллистическими ракетами по центру Киева свидетельствуют о бессилии Кремля и лично Владимира Путина.

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Что происходит на фронте

Напомним, сегодня, 16 июня, во время выступления на саммите Reuters Next президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне пытались наступать на 12 направлениях, но им ничего не удалось.

Сейчас враг медленно продвигается только на двух-трех направлениях. На остальных направлениях россияне потеряли инициативу, при этом украинские защитники успешнее на некоторых участках.

Также, по словам Зеленского, Украина перехватила инициативу и в контексте ударов на средние и дальние расстояния.

К слову, в ночь на 16 июня украинские воины ударили по Московскому НПЗ. В результате атаки завод приостановил работу.

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