Командира "Хартии" Оболенского пытались убить: что известно
Сегодня, 31 июля, была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского. Нападавших задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Говорил с командиром "Хартии" Игорем Оболенским. Была сегодня попытка покушения на Игоря. Нападающий и его подельник задержаны", - сообщил президент.
По его словам, ведутся необходимые процессуальные действия.
Также Зеленский заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада о покушении на Оболенского.
"На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее", - добавил президент.
Покушения на украинских военных и публичных лиц
Напомним, в феврале 2026 года стало известно, что Национальная полиция, СБУ и правоохранительные органы Молдовыпредотвратили серию заказных убийств украинских военных, политических и публичных деятелей, готовивших спецслужбы РФ.
Тогда одной из целей российских агентов был представитель по стратегическим коммуникациям ГУР и заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.
Ранее Служба безопасности Украины задержала киллера, который по заданию России пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая".
Также СБУ и полиция предотвратили заказное убийство генерал-майора Сил обороны, который является Героем Украины. В Житомирской области задержаны два агента России, которые готовили нападение на военного.
Кроме того, правоохранители задержали иностранного киллера, который по заданию российских спецслужб планировал ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.