Командира "Хартии" Оболенского пытались убить: что известно

Сегодня, 31 июля, была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского. Нападавших задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Говорил с командиром "Хартии" Игорем Оболенским. Была сегодня попытка покушения на Игоря. Нападающий и его подельник задержаны", - сообщил президент.

По его словам, ведутся необходимые процессуальные действия.

Также Зеленский заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада о покушении на Оболенского.

"На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее", - добавил президент.