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Україна збереже перевагу на полі бою ще щонайменше півроку, - Федоров

22:19 16.06.2026 Вт
2 хв
Міністр пояснив, як вдалося досягти такого результату
aimg Іван Носальський
Україна збереже перевагу на полі бою ще щонайменше півроку, - Федоров Ілюстративне фото: Україна перехопила ініціативу на фронті (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україна зберігатиме перевагу на полі бою принаймні протягом наступних шести місяців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв’ю ТСН заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

За словами міністра, завдяки зміні процедур та впровадженню конкурентних закупівель в Україні вдалося підвищити якість дронів та змінити логіку поставок зброї. Це дозволило сформувати нову реальність на полі бою на користь Сил оборони.

"Росіяни, як показують попередні роки, адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. Зараз найближчі шість місяців у нас точно буде перевага", - зазначив Федоров.

Він додав, що поточні масовані удари балістичними ракетами по центру Києва свідчать про безсилля Кремля та особисто Володимира Путіна.

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Що відбувається на фронті

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, під час виступу на саміті Reuters Next президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагалися наступати на 12 напрямках, але їм нічого не вдалося.

Зараз ворог повільно просувається лише на двох-трьох напрямках. На решті напрямків росіяни втратили ініціативу, при цьому українські захисники досягають більшого успіху на деяких ділянках.

Також, за словами Зеленського, Україна перехопила ініціативу й у контексті ударів на середні та далекі відстані.

До речі, в ніч на 16 червня українські військові завдали удару по Московському НПЗ. В результаті атаки завод призупинив роботу.

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