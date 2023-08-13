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Украина призвала ООН отреагировать на российский террор в Черном море

Фото: министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Действия Российской Федерации относительно остановки гражданского судна в Черном море является откровенным игнорированием прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход через территориальное море прибрежных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Кубраков сообщил, что Украина призвала ООН и партнеров жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры против Российской Федерации как страны-члена Международной морской организации.

"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в/из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии", - добавил министр.

Россия остановила иностранное судно в Черном море

Минобороны РФ сегодня, 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.

Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила целенаправленный обстрел, чтобы остановить гражданское судно в Черном море.

Он подчеркнул, что это акт пиратства.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Последнее судно с украинской продукцией вышло из порта Одессы 16 июля.

После выхода из "зернового соглашения" Россия пригрозила, что будет топить корабли, которые будут идти в украинские порты. Минобороны Украины ответило тем самым и предупредило, что все корабли, которые будут идти в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Военно-морские силы ВСУ 10 августа объявили, что Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов.

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