Украина призвала ООН отреагировать на российский террор в Черном море

Кубраков сообщил, что Украина призвала ООН и партнеров жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры против Российской Федерации как страны-члена Международной морской организации.

"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в/из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии", - добавил министр.

Россия остановила иностранное судно в Черном море

Минобороны РФ сегодня, 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.

Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила целенаправленный обстрел, чтобы остановить гражданское судно в Черном море.

Он подчеркнул, что это акт пиратства.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Последнее судно с украинской продукцией вышло из порта Одессы 16 июля.

После выхода из "зернового соглашения" Россия пригрозила, что будет топить корабли, которые будут идти в украинские порты. Минобороны Украины ответило тем самым и предупредило, что все корабли, которые будут идти в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Военно-морские силы ВСУ 10 августа объявили, что Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.