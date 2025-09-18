Украина и Польша создают группу беспилотных авиасистем: что это значит
Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотным системам, которая будет координировать обучение и разработку новых оборонных проектов. В группу войдут военные обеих стран.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Дениса Шмыгаля, который провел встречу с главой Минобороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.
"Мы переводим наше сотрудничество по безопасности на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы. Центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения", - написал Шмыгаль.
Он также добавил, что созданная группа будет:
- способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА;
- разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;
- укреплять совместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.
Также известно, что стороны подписали совместную декларацию по усилению безопасности и оборонного сотрудничества.
"В этом документе договорились об углублении взаимодействия по ключевым направлениям, среди которых, в частности, SAFE и PURL", - написал глава Минобороны.
Шмыгаль добавил, что с Косияк-Камышем подписал письмо-обращение к министрам обороны стран НАТО.
"Призвали союзников направлять экспертов в Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и активно участвовать в его проектах", - подытожил глава МО.
Фото: министры заключили ряд соглашений о сотрудничестве (t.me/Denys_Smyhal)
Ранее мы писали, что Польша и Украина готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий, которое будет предусматривать развитие совместных инициатив и подготовку военных кадров.
Как известно, сегодня утром Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев с делегацией из Минобороны и Вооруженных сил Польши.
Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью на фоне российской агрессии.