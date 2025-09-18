ua en ru
Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере дронов

Четверг 18 сентября 2025 13:36
Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере дронов Фото: Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Польша и Украина готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в Киев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По словам министра, документ будет предусматривать развитие совместных инициатив и подготовку военных кадров с использованием украинского опыта применения дронов на поле боя.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что внедрение полученных в Украине знаний является ключевым для трансформации Вооруженных сил Польши и НАТО в целом.

Он также напомнил о важности развития Центра анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC) в польском городе Быдгощ, который является уникальным институтом, непосредственно связывающим Альянс с Украиной.

Министр отметил готовность Киева к сотрудничеству и подчеркнул, что эмоции в отношениях между странами не должны влиять на стратегическую цель.

"Враг находится в другом месте, и искать его внутри нас - ошибка", - подчеркнул он.

В рамках визита Косиняк-Камыш также посетил польское военное кладбище в Быковне и провел встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями власти.

Визит польской делегации в Киев 18 сентября

Напомним, сегодня утром Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом ло украинской столицы. Вместе с ним приехала делегация Минобороны и Вооруженных сил Польши.

В польском ведомстве анонсировали обсуждение вопросов военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью на фоне российской агрессии.

