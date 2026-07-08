Более 100 000 в месяц: как "Генерал Черешня" производит вдвое больше дронов

Украинская компания "Генерал Черешня" производит более 100 тысяч дронов в месяц.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал сооснователь компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

"Наши производственные возможности - более 100 тысяч единиц в месяц, и мы в турбореактивном режиме производим максимально это количество", - отметил Гришин.

Год назад в интервью Forbes он сообщал об объеме 50 тысяч FPV-дронов в месяц. Однако производство удалось увеличить вдвое благодаря сверхусилиям команды.

"Есть большая потребность. У нас команда очень патриотическая и очень неравнодушная. Потребность на фронте очень большая, и наши дроны нужны, поэтому работаем без выходных, фактически 24/7, и производим большое количество дронов", – добавил сооснователь компании.