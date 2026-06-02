Украина может производить 20 млн дронов и тысячи ракет в год: что для этого нужно
Заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник во время выступления на Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявил о значительном потенциале украинской оборонной промышленности и призвал партнеров усилить финансирование и поддержку ключевых военных программ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины.
Украинская оборонная промышленность способна в перспективе производить до 20 миллионов беспилотников ежегодно, а также выпускать тысячи ракет различного назначения — как для глубоких ударов, так и для систем противовоздушной обороны.
Призыв к партнерам НАТО
Заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник во время онлайн-выступления на Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая в этом году проходила в Литве и собрала около 250 парламентариев из стран Альянса и государств-партнеров.
Он подчеркнул необходимость усиления международной поддержки и инвестиций в украинское оборонное производство, а также призвал союзников выйти на уровень помощи в размере 60 млрд долларов в текущем году.
Приоритетные направления поддержки
По словам представителя Минобороны, Украине необходимы оперативные решения, которые позволят усилить обороноспособность уже в ближайшее время. Среди ключевых направлений:
- системы противовоздушной обороны и ракеты для Patriot;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;
- финансирование поставок через механизм PURL;
- прямые инвестиции в производство украинских дронов и ракет.
Баник подчеркнул, что при наличии стабильного финансирования украинские предприятия способны быстро масштабировать производство и обеспечить фронт необходимым вооружением уже в течение года.
Технологический опыт войны
Украина, по словам заместителя министра, уже изменила характер современной войны, сделав ее более технологичной и экономически эффективной.
В частности, применение ударных дронов средней дальности позволяет наносить тысячи ударов ежемесячно и нарушать логистику противника в глубине его территории.
Также он отметил развитие FPV-дронов и цифровых решений, которые обеспечивают разведку, анализ данных и оперативное принятие решений в реальном времени.
Партнерство с НАТО
Отдельно Баник подчеркнул, что Украина готова делиться с союзниками боевым опытом, технологиями и данными, полученными в ходе войны.
По его словам, это позволит укрепить обороноспособность стран НАТО и развивать совместные технологические решения.
Он отметил, что Украина рассматривает сотрудничество с Альянсом как долгосрочное и взаимовыгодное, основанное на обмене опытом и интеграции оборонных возможностей.
Напоминаем, что Россия в ночь на 2 июня осуществила один из самых масштабных комбинированных ударов по территории Украины, применив одновременно сотни средств воздушного нападения. Основным направлением атаки стал Киев. Всего было зафиксировано 729 целей, из которых 73 — ракеты, а 656 — беспилотники различных типов.