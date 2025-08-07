Украина уже накопила 10 млрд кубометров газа. Сколько еще надо на зиму

Какой объем топлива уже накоплен?

"По состоянию на 5 августа, запасы газа в подземных хранилищах превысили 10 млрд кубометров, что составляет 32,3% от общего объема "подземки", - сказал спикер.

Хотя запасы остаются на самом низком за последние 12 лет уровне, но темп их роста заметно выше, чем в прошлом году. В июле в украинские подземные хранилища было закачано 1,7 млрд кубометров газа, что почти в два раза больше, чем в июле прошлого года.

"Начиная с 17 апреля, когда начался нынешний сезон закачки газа в хранилища, было закачано около 4,65 млрд кубометров. Это почти в 1,6 раз больше, чем в прошлом году", - добавил аналитик.

Рост темпа заполнения хранилищ в основном происходит за счет импорта газа из Европы. В июле объемы импорта выросли до 833 млн кубических метров - самого высокого показателя импортных поставок за последние два года.

Достаточно ли быстро растут запасы газа?

Если закачивать газ такими темпами (более 50 млн кубометров в сутки), считает Михаил Свищо, то Украина успеет накопить целевой объем - 13,2 млрд кубометров раньше 1 ноября.

"Но скорее всего, в сентябре-октябре объемы закачки снизятся потому, что вырастет потребление газа. Если импорт будет держаться на сегодняшнем уровне (20 млн кубометров в сутки), то даже с учетом такого снижения, мы спокойно выходим на цифру 13,2 млрд кубометров, как минимальный показатель", - добавил аналитик ExPro Consulting.

Основным импортером газа остается государственный "Нафтогаз Украины".