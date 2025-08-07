Україна вже накопичила 10 млрд кубометрів газу. Скільки ще треба на зиму

Який обсяг палива вже накопичено?

"Станом на 5 серпня, запаси газу в підземних сховищах перевищили 10 млрд кубометрів, що становить 32,3% від загального обсягу "підземки", - сказав спікер.

Хоча запаси залишаються на найнижчому за останні 12 років рівні, але темп їх зростання є помітно вищим, ніж минулого року. У липні до українських підземних сховищ було закачано 1,7 млрд кубометрів газу, що майже в два рази більше, ніж у липні минулого року.

"Починаючи із 17 квітня, коли почався цьогорічний сезон закачування газу у сховища, було закачано близько 4,65 млрд кубометрів. Це майже в 1,6 разів більше, ніж минулого року", - додав аналітик.

Зростання темпу заповнення сховищ здебільшого відбувається за рахунок імпорту газу з Європи. У липні обсяги імпорту зросли до 833 млн кубічних метрів – найвищого показника імпортних поставок за останні два роки.

Чи достатньо швидко зростають запаси газу?

Якщо закачувати газ такими темпами (більше 50 млн кубометрів на добу), вважає Михайло Свищо, то Україна встигне накопичити цільовий обсяг - 13,2 млрд кубометрів раніше ніж 1 листопада.

"Але скоріш за все, у вересні-жовтні обсяги закачування знизяться тому, що зросте споживання газу. Якщо імпорт буде триматися на сьогоднішньому рівні (20 млн кубометрів на добу), то навіть з урахуванням такого зниження, ми спокійно виходимо на цифру 13,2 млрд кубометрів, як мінімальний показник", - додав аналітик ExPro Consulting.

Основним імпортером газу залишається державний "Нафтогаз України".