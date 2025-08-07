Україна вже накопичила 10 млрд кубометрів газу. Скільки ще треба на зиму

Запаси природного газу в підземних сховищах України вже перевищили 10 млрд кубічних метрів. Швидкість їх зростання дозволяє впевнено говорити про накопичення достатньої кількості газу на зиму 2025-2026 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика газового ринку компанії ExPro Consulting Михайла Свищо.
"Станом на 5 серпня, запаси газу в підземних сховищах перевищили 10 млрд кубометрів, що становить 32,3% від загального обсягу "підземки", - сказав спікер.
Хоча запаси залишаються на найнижчому за останні 12 років рівні, але темп їх зростання є помітно вищим, ніж минулого року. У липні до українських підземних сховищ було закачано 1,7 млрд кубометрів газу, що майже в два рази більше, ніж у липні минулого року.
"Починаючи із 17 квітня, коли почався цьогорічний сезон закачування газу у сховища, було закачано близько 4,65 млрд кубометрів. Це майже в 1,6 разів більше, ніж минулого року", - додав аналітик.
Зростання темпу заповнення сховищ здебільшого відбувається за рахунок імпорту газу з Європи. У липні обсяги імпорту зросли до 833 млн кубічних метрів – найвищого показника імпортних поставок за останні два роки.
Якщо закачувати газ такими темпами (більше 50 млн кубометрів на добу), вважає Михайло Свищо, то Україна встигне накопичити цільовий обсяг - 13,2 млрд кубометрів раніше ніж 1 листопада.
"Але скоріш за все, у вересні-жовтні обсяги закачування знизяться тому, що зросте споживання газу. Якщо імпорт буде триматися на сьогоднішньому рівні (20 млн кубометрів на добу), то навіть з урахуванням такого зниження, ми спокійно виходимо на цифру 13,2 млрд кубометрів, як мінімальний показник", - додав аналітик ExPro Consulting.
Основним імпортером газу залишається державний "Нафтогаз України".
Нагадаймо, раніше повідомлялося, що уряд планує до початку опалювального сезону закачати в підземні сховища 13,2 млрд кубометрів газу.
У матеріалі РБК-Україна "Мінімум газу та грошей: як "Нафтогаз" готується до зими і хто підтримає Україну" розповідається, що з опалювального сезону 2024-2025 років Україна вийшла з мінімальними за останні 11 років запасами газу.
Для їх відновлення, газ імпортується з Польщі, Словаччини та Угорщини, а також Трансбалканським маршрутом через Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову. В кінці липня "Нафтогаз" придбав першу партію газу через Трансбалканський коридор із Азербайджану, це були невеликі обсяги для вивчення перспектив співпраці із компанією SOCAR.
В кінці липня "Нафтогаз підписав із державним "Укргазбанком" кредитну угоду на отримання 4,7 млрд гривень для закупівлі газу. Це вже другий кредит на таку суму, попередня угода на таку ж суму була укладена з "ПриватБанком".
За інформацією Міністерства енергетики, 6 серпня Росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію "Оператора ГТС України" в Одеській області, яка задіяна використовується для транспортування газу до України із грецьких LNG-терміналів через Трансбалканський газопровід. Згідно відкритих даних ОГТСУ обсяг імпорту газу за цим напрямком зберігся на попередньому рівні, тобто обстріл не вплинув на роботу цього маршруту.