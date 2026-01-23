ua en ru
Украина работает над реформой "Рамштайна", - посол

Пятница 23 января 2026 14:10
Украина работает над реформой "Рамштайна", - посол Фото: Алена Гетьманчук (facebook.com/alyona.getmanchuk)
Автор: Валерий Ульяненко, Роман Кот

Украина работает над тем, чтобы заседания "Рамштайна" проводились в новой логике. Это необходимо для четкого понимания, кто и какие именно взносы собирается делать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, несмотря на лидерство в этой группе Британии и Германии, в какой-то момент возникла потребность "более активной, ежедневной работы, координации и поддержки", в том числе и организационной.

"Именно поэтому мы говорим о своеобразном координационном офисе с привлечением НАТО, который создан, чтобы работа группы не ограничивалась только соответствующими встречами - когда страны пришли, объявили взносы и разошлись до следующего заседания", - сказала Гетьманчук.

Одни и те же страны, одни и те же взносы

По ее словам, никто не отслеживал и не подталкивал страны выполнять свои обязательства. Она добавила, что была удивлена, что одни и те же страны объявляют одни и те же взносы на каждой следующей встрече, хотя эти взносы должны быть "закрытыми".

"Да, мы всем странам очень благодарны за их предыдущий вклад. Да, нам важно услышать, насколько он был реализован. Но если страна берет слово, чтобы объявить новый вклад, то важно, чтобы это действительно был новый. И таких вопросов много. Поэтому, собственно, сейчас мы это называем реформой", - подчеркнула Гетьманчук.

Она добавила, что Украина хотела бы проведения следующего заседания Рамштайн в штаб-квартире НАТО в новой логике.

"Чтобы было четко понятно, кто как выполнил свои предыдущие обязательства, какие именно новые взносы будут сделаны. Плюс, как никогда важно, чтобы эти взносы были сделаны в соответствии с определенными Украиной приоритетами", - сказала она.

Напомним, недавно глава МИД Андрей Сибига сообщил о созыве Украиной заседания энергетического "Рамштайн". Причиной стала сложная ситуация в энергетике из-за вражеских обстрелов и сильных морозов.

