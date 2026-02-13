Украина забирает из "Рамштайн" один из крупнейших бюджетов поддержки: что в пакетах
Во время заседания "Рамштайн" 12 февраля партнеры подтвердили выделение 38 млрд долларов на военную помощь Украине. Средства пойдут на дроны, ПВО и ракеты к Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
"По результатам "Рамштайн" партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины - 38 млрд долларов на 2026 год", - сообщил Федоров.
По его словам, более 6 млрд долларов в конкретных пакетах помощи, включая более 2,5 млрд долларов на украинские дроны, более 500 млн долларов на программу PURL, 2 млрд долларов на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления.
Также Украина договорилась с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов.
"Количество финализируем после окончательного согласования руководствами соответствующих стран-партнеров. Надеемся на максимально быстрые сроки поставки", - добавил министр.
Договоренности с партнерами по итогам "Рамштайн":
- Великобритания выделяет 500 млн фунтов на ПВО и делает вклад в 150 млн фунтов на инициативу PURL. В общем предоставляет 3 млрд фунтов на военную помощь Украине в 2026 году.
- Германия выделяет не менее 1 млрд евро на закупку дронов для Украины, профинансирует проект "купола" ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета на помощь Украине в 11,5 млрд евро.
- Норвегия выделила 7 млрд долларов в 2026 году, из которых 1,4 млрд долларов на дроны, 700 млн долларов на ПВО, 200 млн долларов на артиллерию, 125 млн долларов на PURL.
- Нидерланды обязались выделять, как минимум, 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали вклад в 90 млн евро на PURL.
- Бельгия выделит в этом году 1 млрд евро на военную помощь.
- Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на 1,2 млрд евро и вклад в 100 млн евро на PURL. В общем выделяет 3,7 млрд евро на этот год.
- Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на 425 млн до 2 млрд долларов в целом в 2026 году.
- Испания предоставляет 1,2 млрд долларов в 2026 году.
- Канада выделяет 50 млн долларов на "датскую модель" и 45 млн долларов на медицинскую поддержку.
- Исландия делает вклад в 8 млн долларов в инициативу PURL и выделяет 2,4 млн долларов на закупку вооружения через NSATU trust fund.
- Литва выделяет 265 млн долларов в этом году.
- Латвия предоставит не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины.
- Эстония также направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины.
- Австралия анонсировала новый вклад в инициативу PURL.
- Португалия анонсировала взносы в PURL и "чешскую инициативу", передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE.
- Турция усилит нашу ПВО своим вкладом.
- Словения анонсировала пакет помощи на 5 млн долларов.
"На заседании мы впервые представили партнерам наши оборонные цели на год, согласованные президентом Украины и нашими военными. Мы пришли с четким планом и конкретными решениями, которые планируем реализовать вместе с нашими партнерами", - добавил Федоров.
Заседание "Рамштайн"
Контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет более 50 стран-партнеров и координирует военную помощь Украине для противодействия российской агрессии.
Формат получил название от немецкой авиабазы Рамштайн, где состоялись первые заседания после начала полномасштабного вторжения России в апреле 2022 года.
После смены власти в США лидерство в формате "Рамштайн" перешло к Великобритании и Германии.
Напомним, предыдущее заседание "Рамштайн" состоялось 16 декабря 2025 года в формате видеосвязи.
После встречи бывший министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина продолжит получать военную помощь от союзников в 2026 году. 15 стран взяли конкретные обязательства.
В частности, партнеры обязались направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 млрд долларов - на покупку американского оружия для Украины.
Недавно глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук рассказала в интервью РБК-Украина, что Украина работает над тем, чтобы заседания "Рамштайн" проводились в новой логике. По ее словам, это необходимо для четкого понимания, кто и какие именно взносы собирается делать.