Украина ввела санкции против "Газеты.Ру", "Ленты.Ру" и судьи по делу журналистки Рощиной

Украина ввела санкции против российских судей, пропагандистских СМИ и их руководителей. В список попали причастные к гибели журналистки Виктории Рощиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Кто попал под санкции

В санкционный пакет вошло 29 физических и 17 юридических лиц:

судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев на территории России и в оккупированном Крыму;

судьи, которые осуждали украинских активистов, журналистов и политиков;

российские пропагандистские СМИ и их руководители;

союз журналистов России.

Судья, который изолировал украинцев

Отдельно в указе упомянут московский судья Тимур Вахрамеев. По данным украинского правительства он системно принимает политически мотивированные решения против гражданских украинцев и бойцов добровольческих подразделений.

Вахрамеев способствовал полной изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и был причастен к заключению журналистки Виктории Рощиной.

О гибели Рощиной стало известно 10 октября 2024 года, когда она уже находилась в списках на обмен. Ее тело со следами пыток Россия вернула Украине только в феврале 2025 года.

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Санкции против российских СМИ

В пакет также включили ряд российских пропагандистских медиа и их руководителей.

В частности, под санкции попали:

"Газета.Ру";

"Лента.Ру";

Союз журналистов России.

Они внесены в санкционный список за систематическое распространение лжи и российской пропаганды.

"Считаем, что все причастные к преследованию украинцев и распространению российской пропаганды должны отвечать за ваши действия. Украинские санкции - только начало, будут и следующие решения", - подчеркнул уполномоченный президентом по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.