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Украина ввела санкции против "Газеты.Ру", "Ленты.Ру" и судьи по делу журналистки Рощиной

12:41 12.06.2026 Пт
2 мин
В списке также судьи, которые преследовали украинцев
aimg Ирина Глухова
Украина ввела санкции против "Газеты.Ру", "Ленты.Ру" и судьи по делу журналистки Рощиной Фото: журналистка Виктория Рощина, которая погибла в российском плену (Getty Images)
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Украина ввела санкции против российских судей, пропагандистских СМИ и их руководителей. В список попали причастные к гибели журналистки Виктории Рощиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Кто попал под санкции

В санкционный пакет вошло 29 физических и 17 юридических лиц:

  • судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев на территории России и в оккупированном Крыму;
  • судьи, которые осуждали украинских активистов, журналистов и политиков;
  • российские пропагандистские СМИ и их руководители;
  • союз журналистов России.

Судья, который изолировал украинцев

Отдельно в указе упомянут московский судья Тимур Вахрамеев. По данным украинского правительства он системно принимает политически мотивированные решения против гражданских украинцев и бойцов добровольческих подразделений.

Вахрамеев способствовал полной изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и был причастен к заключению журналистки Виктории Рощиной.

О гибели Рощиной стало известно 10 октября 2024 года, когда она уже находилась в списках на обмен. Ее тело со следами пыток Россия вернула Украине только в феврале 2025 года.

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Санкции против российских СМИ

В пакет также включили ряд российских пропагандистских медиа и их руководителей.

В частности, под санкции попали:

  • "Газета.Ру";
  • "Лента.Ру";
  • Союз журналистов России.

Они внесены в санкционный список за систематическое распространение лжи и российской пропаганды.

"Считаем, что все причастные к преследованию украинцев и распространению российской пропаганды должны отвечать за ваши действия. Украинские санкции - только начало, будут и следующие решения", - подчеркнул уполномоченный президентом по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Санкции Украины против РФ

Украина продолжает расширять санкционное давление на Россию.

Так, в апреле под ограничения попали компании и лица, которые обеспечивают российский ВПК, способствуют обходу санкций, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и участвуют в строительстве Керченского моста.

Перед тем Украина ввела санкции против российских паралимпийцев.

Еще ранее под ограничения попали 10 российских транспортно-логистических предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные Россией украинские территории.

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