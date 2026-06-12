Украина ввела санкции против "Газеты.Ру", "Ленты.Ру" и судьи по делу журналистки Рощиной
Украина ввела санкции против российских судей, пропагандистских СМИ и их руководителей. В список попали причастные к гибели журналистки Виктории Рощиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.
Кто попал под санкции
В санкционный пакет вошло 29 физических и 17 юридических лиц:
- судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев на территории России и в оккупированном Крыму;
- судьи, которые осуждали украинских активистов, журналистов и политиков;
- российские пропагандистские СМИ и их руководители;
- союз журналистов России.
Судья, который изолировал украинцев
Отдельно в указе упомянут московский судья Тимур Вахрамеев. По данным украинского правительства он системно принимает политически мотивированные решения против гражданских украинцев и бойцов добровольческих подразделений.
Вахрамеев способствовал полной изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и был причастен к заключению журналистки Виктории Рощиной.
О гибели Рощиной стало известно 10 октября 2024 года, когда она уже находилась в списках на обмен. Ее тело со следами пыток Россия вернула Украине только в феврале 2025 года.
Санкции против российских СМИ
В пакет также включили ряд российских пропагандистских медиа и их руководителей.
В частности, под санкции попали:
- "Газета.Ру";
- "Лента.Ру";
- Союз журналистов России.
Они внесены в санкционный список за систематическое распространение лжи и российской пропаганды.
"Считаем, что все причастные к преследованию украинцев и распространению российской пропаганды должны отвечать за ваши действия. Украинские санкции - только начало, будут и следующие решения", - подчеркнул уполномоченный президентом по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Санкции Украины против РФ
Украина продолжает расширять санкционное давление на Россию.
Так, в апреле под ограничения попали компании и лица, которые обеспечивают российский ВПК, способствуют обходу санкций, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и участвуют в строительстве Керченского моста.
Перед тем Украина ввела санкции против российских паралимпийцев.
Еще ранее под ограничения попали 10 российских транспортно-логистических предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные Россией украинские территории.