Спортсмены-оккупанты: Украина ударила санкциями по 10 российским паралимпийцам

11:39 15.03.2026 Вс
2 мин
Они используют спортивные мероприятия как площадку для отбеливания преступлений РФ
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина ввела санкции против российских паралимпийцев, которые принимали участие в войне. Еще один пакет ограничений касается российских и иранских компаний и граждан, которые обслуживают ВПК государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского.

Под санкции попали 10 российских паралимпийцев. Все они приняли участие в захватнической войне России против Украины.

Спортсмены распространяют российскую пропаганду и используют спортивные мероприятия как площадку для отбеливания российских преступлений и оккупации.

В санкционный пакет по ВПК вошло 130 физических и 48 юридических лиц.

Среди них компания, которая причастна к поставке компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета" (их требует в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах, самолетах, которыми Россия обстреливает украинские города и общины).

Также в списке предприятия, задействованные в производстве ракетного комплекса "Орешник".

В список включили и компании и граждан Ирана, которые причастны к изготовлению иранских дронов и ракет, применяемых не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против страны Залива.

Эти юридические и физические лица помогли запустить Россию, развернуть и масштабировать производство "Шахедов" в России.

Санкции применены и к иранским инструкторам, которые готовили российских операторов "Шахедов", которые затем атаковали украинский город и энергетические объекты.

Российские спортсмены воюют против Украины

Напомним, недавно украинская разведка вместе с партнерами разоблачила масштабную схему легализации российских военных в международном паралимпийском движении.

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Минмолодьспорта и Центром противодействия дезинформации обнародовали данные российских спортсменов, которые попали в паралимпийский спорт в рамках реабилитационных программ для участников так называемой "СВО".

Десятки оккупантов, которые участвовали в наступлении на Киев, штурмах Авдеевки и Попасной, сейчас официально числятся в спортивных сборных страны-агрессора.

Фактически, таким образом Россия пытается легализовать бывших комбатантов, которые получили инвалидности во время агрессии против Украины, интегрируя их в мировое спортивное сообщество.

Также недавно украинская разведка обнародовала данные о шести российских спортсменах-паралимпийцах, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины.

