Спортсмены-оккупанты: Украина ударила санкциями по 10 российским паралимпийцам
Украина ввела санкции против российских паралимпийцев, которые принимали участие в войне. Еще один пакет ограничений касается российских и иранских компаний и граждан, которые обслуживают ВПК государства-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского.
Под санкции попали 10 российских паралимпийцев. Все они приняли участие в захватнической войне России против Украины.
Спортсмены распространяют российскую пропаганду и используют спортивные мероприятия как площадку для отбеливания российских преступлений и оккупации.
В санкционный пакет по ВПК вошло 130 физических и 48 юридических лиц.
Среди них компания, которая причастна к поставке компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета" (их требует в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах, самолетах, которыми Россия обстреливает украинские города и общины).
Также в списке предприятия, задействованные в производстве ракетного комплекса "Орешник".
В список включили и компании и граждан Ирана, которые причастны к изготовлению иранских дронов и ракет, применяемых не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против страны Залива.
Эти юридические и физические лица помогли запустить Россию, развернуть и масштабировать производство "Шахедов" в России.
Санкции применены и к иранским инструкторам, которые готовили российских операторов "Шахедов", которые затем атаковали украинский город и энергетические объекты.
Российские спортсмены воюют против Украины
Напомним, недавно украинская разведка вместе с партнерами разоблачила масштабную схему легализации российских военных в международном паралимпийском движении.
ГУР МО Украины в сотрудничестве с Минмолодьспорта и Центром противодействия дезинформации обнародовали данные российских спортсменов, которые попали в паралимпийский спорт в рамках реабилитационных программ для участников так называемой "СВО".
Десятки оккупантов, которые участвовали в наступлении на Киев, штурмах Авдеевки и Попасной, сейчас официально числятся в спортивных сборных страны-агрессора.
Фактически, таким образом Россия пытается легализовать бывших комбатантов, которые получили инвалидности во время агрессии против Украины, интегрируя их в мировое спортивное сообщество.
Также недавно украинская разведка обнародовала данные о шести российских спортсменах-паралимпийцах, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины.