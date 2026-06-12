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Україна ввела санкції проти "Газєти.Ру", "Лєнти.Ру" та судді у справі журналістки Рощиної

12:41 12.06.2026 Пт
2 хв
У списку також судді, які переслідували українців
aimg Ірина Глухова
Україна ввела санкції проти "Газєти.Ру", "Лєнти.Ру" та судді у справі журналістки Рощиної Фото: журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні (Getty Images)
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Україна запровадила санкції проти російських суддів, пропагандистських ЗМІ та їхніх керівників. До списку потрапили причетні до загибелі журналістки Вікторії Рощиної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

Хто потрапив під санкції

До санкційного пакету ввійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб:

  • судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та в окупованому Криму;
  • судді, які засуджували українських активістів, журналістів і політиків;
  • російські пропагандистські ЗМІ та їхні керівники;
  • спілка журналістів Росії.

Суддя, який ізолював українців

Окремо в указі згаданий московський суддя Тимур Вахрамєєв. За даними українського уряду він системно ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих підрозділів.

Вахрамєєв сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів та був причетний до ув'язнення журналістки Вікторії Рощиної.

Про загибель Рощиної стало відомо 10 жовтня 2024 року, коли вона вже перебувала у списках на обмін. Її тіло зі слідами катувань Росія повернула Україні лише у лютому 2025 року.

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Санкції проти російських ЗМІ

До пакета також включили низку російських пропагандистських медіа та їхніх керівників.

Зокрема, під санкції потрапили:

  • "Газєта.Ру";
  • "Лєнта.Ру";
  • Спілка журналістів Росії.

Вони внесені до санкційного списку за систематичне поширення брехні й російської пропаганди.

"Вважаємо, що всі причетні до переслідування українців і поширення російської пропаганди мають відповідати за ваші дії. Українські санкції - лише початок, будуть і наступні рішення", - наголосив уповноважений президентом з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Санкції України проти РФ

Україна продовжує розширювати санкційний тиск на Росію.

Так, у квітні під обмеження потрапили компанії та особи, які забезпечують російський ВПК, сприяють обходу санкцій, здійснюють незаконну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях і беруть участь у будівництві Керченського мосту.

Перед тим Україна ввела санкції проти російських паралімпійців.

Ще раніше під обмеження потрапили 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території.

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