Украина установила личность россиянина, который стоит за убийствами 17 мирных жителей Бучи

Украина, Пятница 31 октября 2025 12:27
Украина установила личность россиянина, который стоит за убийствами 17 мирных жителей Бучи Фото: военный РФ подозревается в создании системы насилия против мирных жителей Бучи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

О подозрении сообщено российскому командиру, причастному к убийствам мирных жителей Бучи. Он отдавал приказы, сам участвовал в преступлениях и контролировал действия подчиненных, в результате чего погибли по меньшей мере 17 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Речь идет о командире одного из взводов армии РФ, которому сообщено о подозрении за отдачу приказа на убийства, непосредственное участие в преступлениях и противоправные действия подчиненных.

Он один из 6 подозреваемых российских военных, которые совершали зверства в Буче и верили, что никто и никогда их не найдет. Однако, прокуроры привлекли их к уголовной ответственности.

Преступления российского командира

По данным следствия, 7 марта 2022 года во время оккупации Киевщины военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ под командованием лейтенанта установили контроль над районом "Лесная Буча".

Проводя так называемую "фильтрацию" они осуществляли обыски, пытки и убийства проукраински настроенных мирных жителей, которые, по их мнению, могли помогать силам обороны Украины.

В течение марта 2022 года - подчиненные этого офицера убили по меньшей мере 17 гражданских лиц. Чтобы скрыть преступления, тела некоторых убитых они сожгли.

Командир взвода, вместо того, чтобы соблюдать законы и обычаи войны, сам их нарушал, призывая подчиненных совершать зверства, убеждая их в безнаказанности. Он организовал систему отчетности, благодаря которой знал обо всех их действиях на оккупированной территории, и имел реальные возможности предотвращать преступления или наказывать за их совершение.

Его действия и приказы создали систему, в которой насилие против мирных жителей стало нормой поведения всего подразделения. Командир этого подразделения полностью контролировал действия своих подчиненных.

Кроме того, установлено, что сам командир принимал непосредственное участие в жестоком обращении с тремя гражданскими лицами и угрожал им убийством.

Работа Офиса генпрокурора

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора проведен масштабный комплекс следственных действий, а именно: было допрошено более 330 потерпевших и свидетелей, проведено 59 следственных экспериментов, 86 опознаний по фотоснимкам, 89 осмотров мест событий и 3 эксгумации тел убитых.

Полученные доказательства позволили детально воссоздать обстоятельства убийств 17 мирных жителей.

Досудебное расследование в этом производстве продолжается. Прокуроры и следователи продолжают сбор доказательств военных преступлений, совершенных российско-оккупационными войсками в Буче.

Российские преступления в Буче

В феврале 2022 года во время российского вторжения в Украину город Буча Киевской области был оккупирован захватчиками в первые дни.

За чуть больше, чем месяц оккупации, россияне убили более 500 гражданских в городе. Масштабы преступлений выяснились только, когда Киевская область была полностью освобождена от российских войск.

Заметим, что британские журналисты идентифицировали 13 российских офицеров и генералов, которые причастны к масштабным военным преступлениям в Буче Киевской области.

Напомним, ранее в Украине задержали сотрудницу СБУ, которая оказалась сторонницей "русского мира".

Как обнаружили правоохранители, она называла зверства в Буче "инсценировкой"

А до того, преподавательница лицея в Житомире называла "постановкой" преступления россиян в Буче. Правоохранители сообщили ей о подозрении в отрицании агрессии РФ.

