Головна » Новини » Війна в Україні

Україна встановила особу росіянина, який стоїть за вбивствами 17 мирних жителів Бучі

Україна, П'ятниця 31 жовтня 2025 12:27
Україна встановила особу росіянина, який стоїть за вбивствами 17 мирних жителів Бучі Фото: військовий РФ підозрюється у створенні системи насильства проти мирних жителів Бучі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Про підозру повідомлено російському командиру, причетному до вбивств мирних жителів Бучі. Він віддавав накази, сам брав участь у злочинах і контролював дії підлеглих, внаслідок чого загинули щонайменше 17 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Йдеться про командира одного із взводів армії РФ, якому повідомлено про підозру за віддання наказу на вбивства, безпосередню участь у злочинах та протиправні дії підлеглих.

Він один із 6 підозрюваних російських військових, які чинили звірства в Бучі та вірили, що ніхто і ніколи їх не знайде. Однак, прокурори притягнули їх до кримінальної відповідальності.

Злочини російського командира

За даними слідства, 7 березня 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом "Лісова Буча".

Проводячи так звану "фільтрацію" вони здійснювали обшуки, катування і вбивства проукраїнськи налаштованих мирних мешканців, які, на їх думку, могли допомагати силам оборони України.

Упродовж березня 2022 року - підлеглі цього офіцера вбили щонайменше 17 цивільних осіб. Щоб приховати злочини, тіла деяких вбитих вони спалили.

Командир взводу, замість того, щоб дотримуватися законів і звичаїв війни, сам їх порушував, закликаючи підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності. Він організував систему звітування, завдяки якій знав про всі їхні дії на окупованій території, і мав реальні можливості запобігати злочинам або карати за їхнє вчинення.

Його дії та накази створили систему, у якій насильство проти мирних мешканців стало нормою поведінки всього підрозділу. Командир цього підрозділу повністю контролював дії своїх підлеглих.

Крім того, встановлено, що сам командир брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними особами та погрожував їм убивством.

Робота Офісу генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено масштабний комплекс слідчих дій, а саме: було допитано понад 330 потерпілих та свідків, проведено 59 слідчих експериментів, 86 впізнань за фотознімками, 89 оглядів місць подій та 3 ексгумації тіл вбитих.

Отримані докази дозволили детально відтворити обставини вбивств 17 мирних жителів.

Досудове розслідування у цьому провадженні триває. Прокурори і слідчі продовжують збір доказів воєнних злочинів, вчинених російсько-окупаційними військами в Бучі.

Російські злочини в Бучі

У лютому 2022 року під час російського вторгнення в Україну місто Буча Київської області було окуповане загарбниками в перші дні.

За трохи більше, ніж місяць окупації, росіяни вбили понад 500 цивільних в місті. Масштаби злочинів з'ясувалися тільки, коли Київська область була повністю звільнена від російських військ.

Зауважимо, що британські журналісти ідентифікували 13 російських офіцерів та генералів, які причетні до масштабних воєнних злочинів у Бучі Київської області.

Нагадаємо, раніше в Україні затримали співробітницю СБУ, яка виявилася прихильницею "руського міра".

Як виявили правоохоронці, вона називала звірства в Бучі "інсценуванням"

А до того, викладачка ліцею в Житомирі називала "постановкою" злочини росіян у Бучі. Правоохоронці повідомили їй про підозру в запереченні агресії РФ.

