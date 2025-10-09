ua en ru
Украина поразила крупнейший газоперерабатывающий завод в России и нефтеперегонную станцию

Украина, Четверг 09 октября 2025 11:54
Украина поразила крупнейший газоперерабатывающий завод в России и нефтеперегонную станцию Фото: Силы обороны Украины продолжают удары по военно-экономическому потенциалу РФ (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 9 октября Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам в Волгоградской области РФ - Коробковскому газоперерабатывающему заводу и линейно-производственной диспетчерской станции "Ефимовка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным украинских военных, в ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ.

Коробковский газоперерабатывающий завод, расположенный в Котово, Волгоградской области, является одним из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн м³ природного и попутного газа в год и 186 тысяч тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

ЛПДС "Ефимовка" - станция, которая обслуживает несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн тонн в год.

На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар, информация о последствиях поражения уточняется.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе.

Атаки на Волгоградскую область РФ

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область. В частности после атаки в регионе были зафиксированы повреждения и пожары.

Местные власти после этого заявили, что силы российской ПВО отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Однако в результате ударов повреждено здание котельной и возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса

Сегодня утром спутниковые снимки NASA зафиксировали ряд пожаров на российских объектах газо- и нефтепереработки.

Среди них возгорание в районе газоперерабатывающего завода в Котово и нефтеперекачивающей станции "Ефимовка" в Волгоградской области России.

