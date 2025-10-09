Волгоградскую область атаковали дроны: горят объекты топливно-энергетического комплекса
В ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область. В частности атаки в регионе зафиксированы повреждения и пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Судя по не которым пабликам, атака дронов произошла примерно в 01:00 ночи по киевскому времени. Вскоре информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - заявил он.
По его словам, в результате атаки повреждено здание котельной и горят "объекты топливно-энергетического комплекса".
"В Котовском районе в результате падения обломков БпЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", - рассказал Бочаров.
Также он добавил, что в настоящее время пожарные службы уже якобы на месте и ликвидируют очаги возгораний.
Тем временем ряд пабликов пишут, что по словам местных жителей, в Котово после таки Дронов горит "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод). При этом указывается, что информация требует уточнений, и подтверждений ей нет.
Обстрелы Волгоградской области
Напомним, 24 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли поражение по важным объектам в Волгоградской области РФ, которые задействовали в обеспечении армии РФ.
"Огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", которая является частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ", - говорится в публикации.
Также в Генштабе добавили, что была поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк".
