ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Волгоградскую область атаковали дроны: горят объекты топливно-энергетического комплекса

Четверг 09 октября 2025 04:15
UA EN RU
Волгоградскую область атаковали дроны: горят объекты топливно-энергетического комплекса Фото: губернатор региона подтвердил атаку (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область. В частности атаки в регионе зафиксированы повреждения и пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по не которым пабликам, атака дронов произошла примерно в 01:00 ночи по киевскому времени. Вскоре информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - заявил он.

По его словам, в результате атаки повреждено здание котельной и горят "объекты топливно-энергетического комплекса".

"В Котовском районе в результате падения обломков БпЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", - рассказал Бочаров.

Также он добавил, что в настоящее время пожарные службы уже якобы на месте и ликвидируют очаги возгораний.

Тем временем ряд пабликов пишут, что по словам местных жителей, в Котово после таки Дронов горит "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод). При этом указывается, что информация требует уточнений, и подтверждений ей нет.

Обстрелы Волгоградской области

Напомним, 24 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли поражение по важным объектам в Волгоградской области РФ, которые задействовали в обеспечении армии РФ.

"Огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", которая является частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ", - говорится в публикации.

Также в Генштабе добавили, что была поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк".

Подробнее о сводке Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар Дрони
Новости
Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС
Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы