Главная » Новости » Происшествия

Пожары на предприятиях "Лукойла" и "Транснефти" видны со спутника: появились кадры

Четверг 09 октября 2025 10:05
Пожары на предприятиях "Лукойла" и "Транснефти" видны со спутника: появились кадры
Автор: Ірина Глухова

Спутниковые снимки NASA зафиксировали ряд пожаров на российских объектах газо- и нефтепереработки. Среди них возгорание в районе газоперерабатывающего завода в Котово и нефтеперекачивающей станции "Ефимовка" в Волгоградской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Так, система мониторинга зафиксировала пожар в районе "Лукойл-Коробковского газоперерабатывающего завода".

Ранее местные жители сообщали о пожаре на предприятии после вероятной атаки беспилотников. Губернатор региона подтвердил факт атаки и заявил о "возгорании на объектах топливно-энергетического комплекса".

Коробковский газоперерабатывающий завод является крупнейшим предприятием по переработке природного газа на Юге России.

Кроме того, система мониторинга пожаров NASA указывает на возгорание в районе нефтеперекачивающей станции (НПС) "Яфимовка", относящейся к инфраструктуре АО "Транснефть - Приволжье".

Фото: спутниковые данные NASA (t.me/astrapress)

Атаки на Волгоградскую область РФ

Напомним, в ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область. В частности атаки в регионе зафиксированы повреждения и пожары.

Тогда местные власти заявили, что силы российской ПВО отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Однако в результате ударов повреждено здание котельной и возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса

24 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли удары по важным объектам в Волгоградской области РФ, которые задействовали в обеспечении армии РФ.

Российская Федерация Пожар Атака дронов
