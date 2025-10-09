Пожары на предприятиях "Лукойла" и "Транснефти" видны со спутника: появились кадры

Спутниковые снимки NASA зафиксировали ряд пожаров на российских объектах газо- и нефтепереработки. Среди них возгорание в районе газоперерабатывающего завода в Котово и нефтеперекачивающей станции "Ефимовка" в Волгоградской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA .

Так, система мониторинга зафиксировала пожар в районе "Лукойл-Коробковского газоперерабатывающего завода".

Ранее местные жители сообщали о пожаре на предприятии после вероятной атаки беспилотников. Губернатор региона подтвердил факт атаки и заявил о "возгорании на объектах топливно-энергетического комплекса".

Коробковский газоперерабатывающий завод является крупнейшим предприятием по переработке природного газа на Юге России.

Кроме того, система мониторинга пожаров NASA указывает на возгорание в районе нефтеперекачивающей станции (НПС) "Яфимовка", относящейся к инфраструктуре АО "Транснефть - Приволжье".

Фото: спутниковые данные NASA (t.me/astrapress)