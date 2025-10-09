ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна вразила один з найбільших газопереробних заводів у Росії та нафтоперегінну станцію

Україна, Четвер 09 жовтня 2025 11:54
UA EN RU
Україна вразила один з найбільших газопереробних заводів у Росії та нафтоперегінну станцію Фото: Сили оборони України продовжують удари по воєнно-економічному потенціалу РФ (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на 9 жовтня Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах у Волгоградській області РФ - Коробковському газопереробному заводу та лінійно-виробничій диспетчерській станції "Єфімовка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними українських військових, у ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області РФ.

Коробковський газопереробний завод, що розташований в Котово, Волгоградської області, є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

ЛВДС "Єфімовка" - станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти та нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.

Атаки на Волгоградську область РФ

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Зокрема після атаки в регіоні було зафіксовано пошкодження та пожежі.

Місцева влада після цього заявила, що сили російської ППО відбивали масовану атаку безпілотних літальних апаратів. Проте наслідок ударів пошкоджено будівлю котельні та виникли пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу

Сьогодні вранці супутникові знімки NASA зафіксували низку пожеж на російських об'єктах газо- та нафтопереробки.

Серед них займання у районі газопереробного заводу в Котово та нафтоперекачувальної станції "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Війна Росії проти України Окупанти
Новини
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни