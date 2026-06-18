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ССО показали удар по нефтебазе в одном из ключевых тыловых регионов РФ

17:56 18.06.2026 Чт
1 мин
Операция была проведена совместно с повстанческим движением на территории России
aimg Валерия Абабина
ССО показали удар по нефтебазе в одном из ключевых тыловых регионов РФ Фото: Поражена нефтебаза в Ростовской области (ukr_sof)
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ССО совместно с повстанческим движением «Черная искра», действующим на территории РФ, нанесли удар по нефтебазе и базе горюче-смазочных материалов в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

В ночь на 18 июня подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением "Черная искра" нанесли удар по нефтебазе "Ростовнефтепродукт" и базе ГСМ в городе Гуково Ростовской области. Несколько дронов достигли целей - на объектах зафиксированы пожары и разрушения.

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Пораженные цели имели двойное назначение: обеспечивали транспортную систему Ростовской области и поддерживали военную логистику оккупационных войск.

Базы использовались для хранения, перевалки и отгрузки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Ростовская область является ключевым тыловым регионом РФ для группировки войск на юге и востоке Украины.

Напомним, удар по Ростовской области был нанесен в ту же ночь, когда Москва подверглась самой массированной атаке украинских беспилотников за всё время войны.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение как Московского НПЗ, так и нефтебазы «Гуково» в Ростовской области.

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