ua en ru
Чт, 18 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина впервые превзошла РФ по масштабам атак дронами за сутки

18:55 18.06.2026 Чт
2 мин
Количество выпущенных беспилотников за сутки составляет не менее 992
aimg Валерия Абабина
Украина впервые превзошла РФ по масштабам атак дронами за сутки Фото: Атака дронов на Москву и РФ побила рекорд (facebook.com bsp.donbas)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

За сутки 18 июня Украина установила новый рекорд по количеству запущенных беспилотников, превзойдя не только свой предыдущий максимум, но и самую масштабную суточную атаку России за всё время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подсчёты российского портала "Агентство.Новости".

По данным Минобороны РФ, за сутки российская ПВО сбила 992 украинских беспилотника самолетного типа, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 управляемых авиабомб.

При этом Минобороны сообщает только о сбитых дронах - реальное количество запущенных беспилотников могло быть больше.

Читайте также:ССО показали удар по нефтебазе в одном из ключевых тыловых регионов РФ

Рекорды

Предыдущий рекорд Украины был зафиксирован 6 июня, когда Минобороны РФ заявляло о 911 сбитых дронах, 13 авиабомбах и 4 снарядах HIMARS.

Крупнейшая за время войны российская атака на Украину произошла 24 марта - тогда РФ за сутки задействовала 948 беспилотников.

То есть 18 июня Украина превзошла оба показателя.

Перелом 2026 года

По данным российских СМИ, в первые годы полномасштабной войны ВСУ не могли сравниться с Россией по интенсивности ударов дронами вглубь территории. Ситуация изменилась в этом году:

  • в марте Украина впервые за месяц запустила больше дронов, чем Россия: 7551 против 6462;
  • в апреле Россия снова вышла вперед: 6583 против 4801;
  • в мае Украина вернула себе преимущество: 8973 против 8150.

Напомним, новый рекорд был установлен в ту ночь, когда Москва подверглась самой массированной атаке беспилотников за всё время войны.

Второй раз за неделю был поражен Московский НПЗ в Капоте, временно приостановили работу все аэропорты столицы РФ, было отменено более 500 рейсов.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Московского НПЗ, нефтебазы в Ростовской области и ряда других объектов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Москва НПЗ
Новости
Британия подарит Украине сотни ракет и тысячи дронов за деньги России
Британия подарит Украине сотни ракет и тысячи дронов за деньги России
Аналитика
Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья