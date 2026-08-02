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ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс"

10:55 02.08.2026 Вс
2 мин
Что еще атаковали украинские дроны и результаты поражений?
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс" Фото: ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс" (Getty Images)
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В ночь на 2 августа Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ, аэродром Энгельс, нефтебазу в Калужской области и другие объекты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" в Саратове (Саратовская область, РФ).

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

Саратовский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Мощность переработки составляет около 7 млн. тонн нефти в год. Завод задействован в обеспечении нужд военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.

Также нанесено поражение аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории аэродрома.

Аэродром "Энгельс" является одной из основных российских баз стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, регулярно задействуемые для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Кроме того, поражена нефтебаза "Людиновская" в Человеке (Калужская область, РФ). Она используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Также поражено место хранения, подготовки и пуска ударных дронов в районе Навли (Брянская область, РФ).

Кроме того, вчера, 1 августа, были поражены пункты управления дронами противника в районах Ольхожемчугова (Курская область, РФ), Берестка (Донецкая область), Январского (Днепропетровская область) и Яблукового (Запорожская область).

Новые удары по объектам РФ

Напомним, Украина продолжает системно наносить удары по логистическим объектам в тылу России. Этой ночью, 2 августа, под атаку дронов попал состав Wildberries в Самарской области.

Этот логистический центр является важнейшим узлом хранения, сортировки и распределения товаров, обеспечивая непрерывную работу крупных логистических сетей.

Также сегодня ночью дроны атаковали Саратовскую область. Там загорелся аэропорт. Пожар также вспыхнул и на аэродроме "Энгельс", который также получил удары беспилотников.

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