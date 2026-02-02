Украина признала террористами тех, кто сбил самолет МАУ и поставлял "Шахеды" в Россию

"Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств и как иранский режим вкладывалось в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни один из тысяч "Шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям", - отметил президент.

По словам Зеленского, продолжаются официальные европейские процедуры по фиксации статуса КСИР как террористической организации. Он отметил, что Украина уже прошла этот путь.

"Фактически согласовано решение Евросоюза об определении террористической одной из основных организаций режима в Иране - так называемого Корпуса стражей исламской революции. Мы в Украине уже приняли такое решение, для нас этот вопрос закрыт", - добавил президент.

По его словам, все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения - ни один из них не должен выиграть.