Украина признала террористами тех, кто сбил самолет МАУ и поставлял "Шахеды" в Россию

Украина поддерживает иранский народ, который готов бороться за свою свободу. Корпус стражей исламской революции был признан террористической организацией.
"Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств и как иранский режим вкладывалось в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни один из тысяч "Шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям", - отметил президент.
По словам Зеленского, продолжаются официальные европейские процедуры по фиксации статуса КСИР как террористической организации. Он отметил, что Украина уже прошла этот путь.
"Фактически согласовано решение Евросоюза об определении террористической одной из основных организаций режима в Иране - так называемого Корпуса стражей исламской революции. Мы в Украине уже приняли такое решение, для нас этот вопрос закрыт", - добавил президент.
По его словам, все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения - ни один из них не должен выиграть.
Корпус стражей исламской революции имеет прямое отношение к ряду трагических событий и военных преступлений против украинского народа.
В частности, 8 января 2020 года подразделение противовоздушной обороны КСИР двумя ракетами сбило самолет "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана.
Тогда погибли все 176 находившихся на борту человек, среди которых 11 граждан Украины. Иран долго пытался скрыть причины катастрофы.
Также КСИР является инициатором и логистом передачи России беспилотников типа "Шахед".
Кроме того, инструкторы Корпуса фиксировались на оккупированных территориях Украины, где они учили российских военных управлять дронами и помогали наносить удары по гражданской инфраструктуре.
Также КСИР является главной силой, осуществляющей кровавые расправы над иранцами.
Во время масштабных протестов, охвативших Иран в 2025-2026 годах, подразделения Корпуса применяли летальное оружие против демонстрантов. По данным правозащитных организаций (HRANA и Amnesty International), количество жертв репрессий уже превысило 6 тысяч человек.