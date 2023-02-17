Иранские инструкторы прибыли в Луганск, чтобы помочь россиянам с дронами, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"В временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов", - говорится в возведении Генштаба.

Напомним, что государство-агрессор Россия получила от Ирана два новых типа современных беспилотников дальнего радиуса действия – Shahed 191 и 129. Оккупанты будут использовать их для новых атак на территорию Украины.

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, привела к тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.

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