Україна визнала терористами тих, хто збив літак МАУ і постачав "Шахеди" в Росію

"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в розповсюдження війни та насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жодного з тисяч "Шахедів", які б'ють по наших містах і селах, по наших людях", - зазначив президент.

За словами Зеленського, тривають офіційні європейські процедури щодо фіксації статусу КВІР як терористичної організації. Він зазначив, що Україна вже пройшла цей шлях.

"Фактично погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані - так званого Корпусу вартових ісламської революції. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення, для нас це питання закрите", - додав президент.

За його словами, усі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження - жоден із них не повинен виграти.