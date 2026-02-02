UA

Україна визнала терористами тих, хто збив літак МАУ і постачав "Шахеди" в Росію

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна підтримує іранський народ, який готовий боротися за свою свободу. Корпус вартових ісламської революції було визнано терористичною організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в розповсюдження війни та насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жодного з тисяч "Шахедів", які б'ють по наших містах і селах, по наших людях", - зазначив президент.

За словами Зеленського, тривають офіційні європейські процедури щодо фіксації статусу КВІР як терористичної організації. Він зазначив, що Україна вже пройшла цей шлях.

"Фактично погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані - так званого Корпусу вартових ісламської революції. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення, для нас це питання закрите", - додав президент.

За його словами, усі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження - жоден із них не повинен виграти.

Злочини КВІР проти України

Корпус вартових ісламської революції має прямий стосунок до низки трагічних подій та воєнних злочинів проти українського народу.

Зокрема, 8 січня 2020 року підрозділ протиповітряної оборони КВІР двома ракетами збив літак "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана.

Тоді загинули всі 176 осіб, які перебували на борту, серед яких 11 громадян України. Іран довго намагався приховати причини катастрофи.

Також КВІР є ініціатором і логістом передачі Росії безпілотників типу "Шахед".

Крім того, інструктори Корпусу фіксувалися на окупованих територіях України, де вони навчали російських військових керувати дронами та допомагали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.

Також КВІР є головною силою, що здійснює криваві розправи над іранцями.

Під час масштабних протестів, що охопили Іран у 2025-2026 роках, підрозділи Корпусу застосовували летальну зброю проти демонстрантів. За даними правозахисних організацій (HRANA та Amnesty International), кількість жертв репресій уже перевищила 6 тисяч осіб.

