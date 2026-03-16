Украина не требует вступления в Евросоюз "авансом", - вице-премьер Качка

Украина никогда не настаивала на вступлении в Европейский Союз без выполнения всех необходимых требований. Киев заинтересован в полноценном членстве, а не формальном присоединении к ЕС.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка.

По его словам, Украина не поддерживает идею вступления в ЕС "авансом" или без выполнения необходимых критериев.

"Украина никогда не выступала за вступление в Европейский Союз "авансом". Или без выполнения всех необходимых требований. Это не имеет смысла", - отметил Качка.

Он пояснил, что формальное членство без выполнения условий не дало бы стране реальных преимуществ.

"Нам нет смысла вступать, если мы не выполняем все необходимые шаги. Потому что мы не сможем полноценно пользоваться финансовыми инструментами ЕС, мы будем изолированы. То есть номинально можно считаться государством-членом, но что это дает? Ничего - ни гражданам, ни бизнесу", - подчеркнул вице-премьер.

Когда Украина может подписать соглашение о вступлении

Качка предположил, что соглашение о вступлении Украины в ЕС теоретически можно подписать еще до полного выполнения всех требований.

По его словам, такой шаг возможен ориентировочно в 2027 году.

"В 2027 году можем подписать соглашение. Подписанное соглашение еще не вступит в силу, это произойдет после 27 ратификаций странами-членами ЕС", - пояснил он.

В то же время процесс ратификации может длиться довольно долго. Украина рассчитывает, что он будет максимально быстрым.

"Но, тем не менее, мы подписываем соглашение, и мы продолжаем выполнять то, что мы еще не выполнили до конца", - подчеркнул Качка.

Ключевое условие для вступления

Отвечая на вопрос, какой процент требований необходимо выполнить для подписания соглашения о вступлении в ЕС, вице-премьер отметил, что ключевым фактором является прогресс в сфере верховенства права.

"Если мы достигнем большого прогресса по верховенству права, остальные требования будут иметь более технический характер", - пояснил Качка.