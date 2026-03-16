Україна не вимагає вступу до Євросоюзу "авансом", - віце-прем'єр Качка

Україна ніколи не наполягала на вступі до Європейського Союзу без виконання всіх необхідних вимог. Київ зацікавлений у повноцінному членстві, а не формальному приєднанні до ЄС.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка.

За його словами, Україна не підтримує ідею вступу до ЄС "авансом" або без виконання необхідних критеріїв.

"Україна ніколи не виступала за вступ до Європейського Союзу "авансом". Або без виконання всіх потрібних вимог. Це не має сенсу", - зазначив Качка.

Він пояснив, що формальне членство без виконання умов не дало б країні реальних переваг.

"Нам немає сенсу вступати, якщо ми не виконуємо всі необхідні кроки. Тому що ми не зможемо повноцінно користуватись фінансовими інструментами ЄС, ми будемо ізольовані. Тобто номінально можна вважатися державою-членом, але що це дає? Нічого - ні громадянам, ні бізнесу", - наголосив віце-прем’єр.

Коли Україна може підписати угоду про вступ

Качка припустив, що угоду про вступ України до ЄС теоретично можна підписати ще до повного виконання всіх вимог.

За його словами, такий крок можливий орієнтовно у 2027 році.

"У 2027 році можемо підписати угоду. Підписана угода ще не набере чинності, це станеться після 27 ратифікацій країнами-членами ЄС", - пояснив він.

Водночас процес ратифікації може тривати доволі довго. Україна розраховує, що він буде максимально швидким.

"Але, тим не менше, ми підписуємо угоду, і ми продовжуємо виконувати те, що ми ще не виконали до кінця", - наголосив Качка.

Ключова умова для вступу

Відповідаючи на питання, який відсоток вимог необхідно виконати для підписання угоди про вступ до ЄС, віце-прем’єр зазначив, що ключовим фактором є прогрес у сфері верховенства права.

"Якщо ми досягнемо великого прогресу по верховенству права, решта вимог матиме більш технічний характер", – пояснив Качка.