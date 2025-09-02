Путин готовит себе информационное алиби для ударов по энергетике Украины, - ЦПД

Россияне могут возобновить массированные удары по энергетическим объектам Украины. Глава Кремля Владимир Путин уже готовит для этого информационное алиби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram .

"Путин, к сожалению, готовит себе информационное алиби для ударов по украинской энергетике. В Пекине он заявил, что Россия "никогда не била по энергетике", а лишь наносит ответные удары на украинские атаки нефтяной отрасли", - отметил Коваленко.

Он обратил внимание, что такое заявление Путина - чистая ложь. Поскольку с 2022 года российские оккупанты регулярно атакуют украинскую энергетику. Таким образом РФ воюет против гражданских.

Примечательно, что атаки врага на энергетические объекты происходят тогда, когда проходит подготовка к отопительному сезону, а также непосредственно зимой.

Коваленко подчеркнул, что в этом году удары россиян по энергетическим объектам и вовсе не прекращались в тех регионах, которые граничат с РФ.

"Сейчас Путин пытается прикрывать свои нынешние удары и лжет об ответе за НПЗ, хотя россияне первыми начали войну, атаки на энергетику, и никогда их не прекращали", - добавил он.

Руководитель ЦПД уточнил, что Путин регулярно участвует в информационных операциях РФ. Он попытался переложить ответственность за дальнейший террор на самих украинцев.