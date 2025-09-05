Україна відповідатиме РФ на удари по енергетиці, терпіти в темряві не будемо, - Зеленський

Україна відповідає Росії на удари по енергетичній інфраструктурі й продовжуватиме це робити. Просто терпіти в темряві ніхто не буде.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент країни Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

"Але просто терпіти в темряві ніхто не буде", - наголосив президент.

Водночас він зазначив, що Україна дуже хоче, щоб війна ж Росією закінчилася.

"Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах і буде відповідати", - сказав Зеленський.

Удари по енергетиці

Нагадаємо, з 2022 року російські окупанти регулярно атакують українську енергетику.

У серпні Росія відновила обстріли енергетичних об'єктів України. Російський диктатор Володимир Путін публічно заявив, що такі атаки триватимуть, і закликав свого партнера - прем'єра Словаччини - перекрити постачання газу та електроенергії.

Також у ЦПД зазначили, що росіяни можуть відновити масовані удари по енергетичних об'єктах України. Путін уже готує для цього інформаційне алібі.

Під час візиту до Пекіна російський диктатор заявив, що Росія "ніколи не била по енергетиці", а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки нафтової галузі.

Детальніше про те, чи готова Україна до нових ударів по енергетиці, - читайте у матеріалі РБК-Україна.