Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Молдовой

Украина, Вторник 10 февраля 2026 21:55
Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Молдовой Иллюстративное фото: Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Молдовой (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Наталья Кава

Украина и Молдова договорились об открытии нового международного автомобильного пункта пропуска на общей границе. Он будет работать круглосуточно и обслуживать как пассажирские, так и грузовые перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра МВД Игоря Клименко.

Что предусматривает подписанный протокол

Документ дополняет межправительственное соглашение 1997 года по пунктам пропуска и официально добавляет в перечень международных автомобильных переходов новый пункт с круглосуточным режимом работы.

Подписание протокола создает правовую основу для открытия пункта пропуска и позволяет предусмотреть необходимое финансирование его обустройства в государственном бюджете Украины.

Работы по подготовке инфраструктуры уже продолжаются, с украинской стороны их координирует Агентство восстановления.

Как новый пункт пропуска повлияет на логистику

Ожидается, что открытие нового перехода обеспечит:

  • увеличение пропускной способности грузовых перевозок;
  • более эффективный экспорт и импорт через Молдову и Румынию;
  • усиление "Путей солидарности";
  • уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска на границе.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто имеет право пересекать государственную границу вне общей очереди и в каких случаях пограничники предоставляют приоритет. Речь идет, в частности, о дипломатах, работниках международных организаций, тяжелобольных, лицах с инвалидностью, а также родителях с детьми в возрасте до одного года.

Кроме того, издание сообщало о введении пограничного и таможенного контроля непосредственно в вагонах международных поездов. Ожидается, что это позволит сократить время остановок на границе и сделает путешествия более комфортными.

Сначала нововведение будет действовать на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм, а впоследствии его планируют распространить и на другие международные рейсы.

