Приоритетный проезд: кто может пересечь границу без очередей

Накануне Рождества и Нового года очереди на границе растут, а это означает длинное ожидание для тех, кто планирует поездку. Однако некоторые категории людей могут пересекать государственную границу вне общей очереди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Правительственный контактный центр.

Кто может пройти без очереди По информации Правительственного контактного центра, приоритет имеют: дипломаты и служащие - владельцы дипломатического, официального или служебного паспорта;

сотрудники международных организаций - если полномочия работников подтверждены соответствующими документами;

тяжелобольные и люди с инвалидностью - при наличии медицинских документов;

родители с детьми до одного года - свидетельство о рождении ребенка дает право на первоочередной проход по пешеходной линии. Дети старше одного года и беременные не имеют формальных льгот, однако пограничники могут принимать решение о приоритетном проходе в случае объективных причин, например большого количества детей или проблем со здоровьем. Что стоит знать путешественникам Пересечение границы всегда сопровождается формальностями, поэтому даже приоритетная категория не освобождает от необходимости подготовить документы. Планируя путешествие, стоит учитывать возможные задержки и учитывать правила приоритетного прохода.