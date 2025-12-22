Приоритетный проезд: кто может пересечь границу без очередей
Накануне Рождества и Нового года очереди на границе растут, а это означает длинное ожидание для тех, кто планирует поездку. Однако некоторые категории людей могут пересекать государственную границу вне общей очереди.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Правительственный контактный центр.
Кто может пройти без очереди
По информации Правительственного контактного центра, приоритет имеют:
- дипломаты и служащие - владельцы дипломатического, официального или служебного паспорта;
- сотрудники международных организаций - если полномочия работников подтверждены соответствующими документами;
- тяжелобольные и люди с инвалидностью - при наличии медицинских документов;
- родители с детьми до одного года - свидетельство о рождении ребенка дает право на первоочередной проход по пешеходной линии.
Дети старше одного года и беременные не имеют формальных льгот, однако пограничники могут принимать решение о приоритетном проходе в случае объективных причин, например большого количества детей или проблем со здоровьем.
Что стоит знать путешественникам
Пересечение границы всегда сопровождается формальностями, поэтому даже приоритетная категория не освобождает от необходимости подготовить документы. Планируя путешествие, стоит учитывать возможные задержки и учитывать правила приоритетного прохода.
Как избежать очередей на границе
В Государственной пограничной службе сообщили, что в связи с увеличением пассажиропотока (что связано с приближением рождественских и новогодних праздников) образование очередей наблюдается "на отдельных направлениях":
- как на выезд из Украины;
- так и на въезд в наше государство.
Наконец украинцам посоветовали, как избежать дискомфорта при пересечении границы:
- заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска;
- выбирать - по возможности - направления с меньшим скоплением транспорта.
Читайте также о том, что активность граждан на государственной границе во время новогодне-рождественских праздников уже растет. Только за выходные, 13-14 декабря, через пункты пропуска прошли более 100 тысяч человек.