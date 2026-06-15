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Украина открыла первый кластер переговоров с ЕС: что это значит и когда будет членство

17:43 15.06.2026 Пн
5 мин
Реально ли теперь вступить в Евросоюз в 2030 году?
aimg Роман Кот
Украина открыла первый кластер переговоров с ЕС: что это значит и когда будет членство Фото: Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
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Сегодня Украина открыла первый кластер в переговорах о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврокомиссию в Telegram.

Главное:

  • Шесть кластеров: столько тематических блоков законодательства должна согласовать Украина для вступления в ЕС.
  • Июль или осень: оптимистический и пессимистический сроки открытия остальных пяти кластеров после первого блока "Основы".
  • Польша и Франция: страны, которые выдвинули собственные условия относительно украинского экспорта и темпов расширения ЕС после ослабления вето Венгрии.
  • Конвейер реформ: Кабмин будет разрабатывать "дорожные карты" под евродирективы, а Верховная Рада будет голосовать законы.
  • Ориентир на 2030 год: оптимистичный дедлайн вступления Украины в ЕС. Однако сроки могут сместиться.

"Все страны ЕС достигли соглашения о начале переговоров по первому кластеру в рамках процесса вступления с Украиной и Молдовой. Сегодня мы начинаем переговоры по ключевым аспектам процесса вступления, включая правосудие, свободу и основные права", - отметили в ЕК.

Там добавили, что Украина и Молдова проделали огромную работу.

"Расширение - это наш стратегический выбор. Это наша лучшая инвестиция в общее будущее, основанное на мире, безопасности и процветании", - добавили в ЕК.

Что такое кластеры?

Переговорные кластеры – это сферы законодательства, в которых Украина будет обязана провести реформы для вступления в ЕС. Всего кластеров шесть:

  • Основы;
  • Внутренний рынок;
  • Конкурентоспособность и инклюзивный рост;
  • Зеленая повестка дня и устойчивая связь;
  • Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность;
  • Внешние отношения.

Каждый кластер включает несколько разделов, в которых Украина должна согласовать свое законодательство с нормами Евросоюза. Всего таких разделов 35. Первым всегда открывается кластер "Основы".

Первый открывают – а остальные пять?

Европейская комиссия заявляет, что Украина и ЕС давно готовы к открытию всех переговорных кластеров с технической точки зрения. Но решение принимает не Еврокомиссия, а государства-члены ЕС, причем единогласно.

По информации РБК-Украина, оптимистический вариант заключается в том, что все шесть кластеров будут открыты до конца июля. Пессимистический - этот процесс завершится примерно осенью.

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Ранее любой серьезный прогресс Украины в отношении ЕС блокировала Венгрия Виктора Орбана, хотя и нынешняя венгерская власть время от времени намекает на блокировку, если Украина не будет с ней сотрудничать по нацменьшинствам.

Другие страны ЕС по крайней мере публично не высказывали возражений относительно открытия всех кластеров. Однако после ухода Орбана в политическое небытие ряда стран-членов этот статус-кво изменился.

Долгое время в Европе все понимали, что дальнейший процесс по Украине все равно намертво заблокирован Орбаном - следовательно, могли не так внимательно изучать отдельные критерии выполнения Украиной реформ. Когда же проблема Орбана исчезла, у отдельных стран вроде бы возникли дополнительные пожелания.

Кто против открытия всех кластеров сразу?

Собеседники РБК-Украина среди противников такого решения называли Польшу и Францию. Для Варшавы особенно важным является вопрос сельского хозяйства.

В Польше опасаются, что вступление в ЕС Украины с ее мощным аграрным сектором негативно повлияет на польских фермеров. В то же время споры по истории, по крайней мере сейчас, не должны повлиять на открытие кластеров.

Что касается Франции, то ее стремление ограничиться сначала только первым кластером имеет как экономическую, так и политическую подоплеку.

С одной стороны, для Парижа важна защита собственной экономики от будущей украинской конкуренции. С другой – французские власти традиционно осторожно относятся к слишком быстрому темпу расширения ЕС.

Что на практике означает открытие кластеров?

В ходе работы над кластерами каждое министерство должно разработать детальные "дорожные карты" реформ и адаптировать сотни европейских директив под украинские реалии – или через законы, или в виде подзаконных актов вроде постановлений и приказов.

При этом каждый шаг надо будет согласовывать с Еврокомиссией. Вместе с тем, Верховная Рада должна оперативно голосовать за евроинтеграционные законы.

Для обычных украинцев это означает начало глубинных изменений в повседневной жизни. Страна начнет перестраиваться по стандартам ЕС еще до официального вступления – от стандартов водоснабжения до экологических норм или защиты прав потребителей.

Когда Украина сможет закрыть кластеры?

Кластеры должны закрыться, когда законы будут приведены в соответствие с европейскими нормами. После этого – только политическое решение Евросоюза о присоединении Украины.

В этом процессе весь груз ответственности перекладывается на Украину – скорость реформ будет зависеть только от парламента, правительства и других органов власти.

Определенные проблемы возможны уже с открытым кластером "Основы". В его рамках Украина должна привести в соответствие с нормами ЕС сферы верховенства права, а также борьбы с коррупцией и другие сферы, которые традиционно проходили "с трудом".

Так, по информации РБК-Украина, у Евросоюза есть большие ожидания, к примеру, относительно укрепления независимости САП и НАБУ, реформы ГБР, изменения процедуры назначения генпрокурора и тому подобное.

Когда Украина может вступить в ЕС?

Пока оптимистичным сроком вступления Украины в ЕС является 2030 год. Тогда может произойти новая волна расширения Евросоюза.

По оценкам информированных собеседников РБК-Украина, из оставшегося времени 2-2,5 года может уйти на ратификацию договора о вступлении Украины во всех 27 государствах-членах ЕС.

Следовательно, за 2027-2028 годы надо успеть провести переговоры по всем шести кластерам, а также написать текст договора о вступлении Украины.

И конечно, на сроки могут повлиять многие события, начиная от завершения российско-украинской войны и заканчивая сменой власти в отдельных европейских странах на более скептическую в отношении Украины.

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