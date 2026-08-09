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РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: много пострадавших, под завалами люди

08:17 09.08.2026 Вс
2 мин
Два человека погибли, количество жертв может возрасти
aimg Юлия Маловичко
РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: много пострадавших, под завалами люди Иллюстративное фото: работники ГСЧС на ликвидации последствий обстрела (ГСЧС Украины)
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РФ в воскресенье утром 9 августа ударила ракетами по многоэтажкам в Харькове. Многие пострадавшие, два человека погибли, сообщалось о людях под завалами.

Об этом сообщает мэр города Игоря Терехова в Telegram и глава Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По словам мэра, был зафиксирован вражеский удар по Салтовскому району.

"Подтверждена информация о попадании в жилой дом - разрушены 7-10 этажи. Есть информация о пострадавших - их количество и состояние уточняются", - написал Терехов, а позже назвал количество раненых, которых оказалось 13 человек.

Через некоторое время харьковский голова написал о повторном ударе окупантов,

"Враг попал по соседней многоэтажке - целенаправленно бьет по жилым домам", - сообщил Терехов.

Стало известно, что в доме заблокированы люди, на месте развернули спасательную операцию.

Глава областной ОВА Олег Синегубов в свою очередь написал следующее:

"Зафиксировано попадание в многоквартирный дом, разрушены перекрытия между 7-10 этажами. Два человека погибли. Пострадали 12 человек, всем оказывается медицинская помощь. Также оккупанты ударили по офисному зданию неподалеку. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела", - сообщил он.

Недавние атаки на Харьков

Напомним, россияне 5 августа атаковали Харьков дронами-ракетами "Бандероль". В результате ударов были пострадавшие.

В то время как 2 августа оккупанты атаковали дронами пригород Харькова . Беспилотник попал в почтовый терминал.

Днем ранее в результате российского удара в Харькове вспыхнул книжный состав издательской корпорации "Ранок" , также являвшийся дистрибуционным центром сети "Книголенд". В огне оказались миллионы книг.

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