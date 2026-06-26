Украина может получить "награды" за ожидание вступления в ЕС, - Politico

В Европейской комиссии продолжается работа над планом, который предусматривает предоставление странам-кандидатам специальных льгот. Украина также может получить бонусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Брюссель намерен сделать процесс расширения ЕС действительно комфортным для стран-кандидатов.

Учитывая, что вступление в Евросоюз может длиться много лет, в Брюсселе активно работают над новым механизмом поощрения. Он даст возможность будущим членам получать конкретные "вознаграждения" еще во время переговоров.

В первую очередь речь идет о постепенной интеграции. Страны, успешно внедряющие необходимые реформы, смогут раньше приобщаться к отдельным политикам и программам ЕС еще до формального вступления.

Какие бонусы предусмотрены:

• более широкий доступ к единому рынку ЕС;

• участие в программах финансирования и инвестиций;

• интеграция в отдельные сферы, включая транспорт, энергетику и цифровой рынок;

• возможность участвовать в некоторых заседаниях и форматах сотрудничества ЕС без права голоса.

Более того, указано, что именно Украина является одним из главных бенефициаров этой идеи. Поэтому ЕС рассматривает сценарий, в рамках которого Киеву могут предложить частичную интеграцию еще до завершения всех переговоров о членстве.

"Такой подход должен обеспечить более тесное вовлечение стран-кандидатов в процессы ЕС. Это особенно важно для Украины, вступление которой, вероятно, продлится еще много лет", - пишет Politico.