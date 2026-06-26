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Украина может получить "награды" за ожидание вступления в ЕС, - Politico

08:50 26.06.2026 Пт
2 мин
Какие именно преференции предлагают в Евросоюзе?
aimg Юлия Капитонова
Украина может получить "награды" за ожидание вступления в ЕС, - Politico Фото: ЕС готовит новую систему вознаграждений для кандидатов (Getty Images)
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В Европейской комиссии продолжается работа над планом, который предусматривает предоставление странам-кандидатам специальных льгот. Украина также может получить бонусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Брюссель намерен сделать процесс расширения ЕС действительно комфортным для стран-кандидатов.

Учитывая, что вступление в Евросоюз может длиться много лет, в Брюсселе активно работают над новым механизмом поощрения. Он даст возможность будущим членам получать конкретные "вознаграждения" еще во время переговоров.

В первую очередь речь идет о постепенной интеграции. Страны, успешно внедряющие необходимые реформы, смогут раньше приобщаться к отдельным политикам и программам ЕС еще до формального вступления.

Какие бонусы предусмотрены:
• более широкий доступ к единому рынку ЕС;
• участие в программах финансирования и инвестиций;
• интеграция в отдельные сферы, включая транспорт, энергетику и цифровой рынок;
• возможность участвовать в некоторых заседаниях и форматах сотрудничества ЕС без права голоса.

Более того, указано, что именно Украина является одним из главных бенефициаров этой идеи. Поэтому ЕС рассматривает сценарий, в рамках которого Киеву могут предложить частичную интеграцию еще до завершения всех переговоров о членстве.

"Такой подход должен обеспечить более тесное вовлечение стран-кандидатов в процессы ЕС. Это особенно важно для Украины, вступление которой, вероятно, продлится еще много лет", - пишет Politico.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 15 июня 2026 года ЕС официально открыл для Украины первый переговорный кластер "Основы" в рамках процесса вступления в Европейский Союз.

Также стало известно, есть ли шанс на синхронное вступление Украины и Молдовы.

Узнать о всех преградах и проблемах Украины во время евроинтеграции можно в материале РБК-Украина "Цель – 2030. Как Украина будет вступать в ЕС и кто может затянуть этот процесс".

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