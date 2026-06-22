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Вступление в ЕС не означает автоматического повышения налогов, - глава ГНС

15:30 22.06.2026 Пн
2 мин
Глава Налоговой службы сообщила, что налоговые ставки остаются прерогативой государства, а основной акцент реформ сместится на правила администрирования
aimg Александр Бердинских aimg Анастасия Мацепа
Вступление в ЕС не означает автоматического повышения налогов, - глава ГНС Фото: Вступление в ЕС не означает автоматического повышения налогов - их размер устанавливает государство (Getty Images)
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Будущее вступление Украины в Европейский Союз и гармонизация законодательства не приведут к автоматическому повышению ставок основных налогов. Налоговая политика и фискальные ставки останутся прерогативой украинского государства.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Главное:

  • Интеграция Украины в европейское пространство не обязывает государство автоматически повышать ставки ключевых налогов.
  • Основной акцент евроинтеграции ГНС направлен на изменение правил администрирования, реформу НДС и автоматический обмен информацией.
  • Украинская налоговая служба уже успешно прошла первый законодательный скрининг в Брюсселе.
  • Налоговая служба поддерживает расширение налогооблагаемой базы вместо увеличения фискального давления на бизнес.

По словам главы ведомства, процесс интеграции налоговой системы в стандарты ЕС предусматривает прежде всего техническую и законодательную модернизацию, а не увеличение налоговой нагрузки.

"Вступление в ЕС – это точно не означает автоматического повышения ставок основных налогов. Ставки определяет государство, исходя из общего экономического развития: что мы можем сейчас, а что не можем", – подчеркнула Леся Карнаух.

Она добавила, что основные изменения коснутся процедур отчетности и прозрачности рынка, чтобы украинские товары могли беспрепятственно и по единым правилам циркулировать на территории Евросоюза.

Ключевыми направлениями реформ в настоящее время являются гармонизация НДС, автоматический обмен налоговыми данными об иностранных счетах резидентов (CRS), внедрение искусственного интеллекта и реализация задач Национальной стратегии доходов.

Налоговая служба уже приступила к активной практической подготовке к адаптации европейских норм.

"В июне прошлого года мы прошли скрининг в Брюсселе: раздел за разделом вместе со специалистами Еврокомиссии оценивали, в чем наше законодательство соответствует директивам ЕС, в чем не соответствует и что нужно сделать", – рассказала руководитель ГНС.

Леся Карнаух подчеркнула, что ГНС видит главный резерв наполнения государственного бюджета не в повышении действующих ставок для добросовестного бизнеса, а в эффективной детинизации и привлечении к налогообложению новых секторов экономики.

В частности, ведомство предлагает расширять базу налогообложения за счет внедрения прозрачных механизмов для цифровых платформ (сервисов такси, доставки еды) и оптимизации налогообложения международных посылок.

Параллельно налоговая служба делает ставку на цифровизацию: к концу 2026 года планируется полная перезагрузка "Электронного кабинета плательщика" с интеграцией умного AI-агента, что позволит минимизировать количество изнурительных очных проверок бизнеса.

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