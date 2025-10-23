Украина отбила 111 атак: сводка Генштаба на 22 октября
За 22 октября интенсивность боевых действий на линии фронта оставалась крайне высокой. Враг продолжал атаки на нескольких направлениях, применяя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
С начала суток 22 октября зафиксировано 111 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 62 авиационных удара, выпустив 28 ракет и сбросив 98 управляемых авиационных бомб.
Для атак также использовано 3337 дронов-камикадзе. Под обстрелами оказалось более 3300 населенных пунктов и позиций украинских войск.
Северные направления
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники Украины отразили четыре атаки. Противник провел четыре авиаудара, применил 12 управляемых авиабомб и совершил 145 обстрелов, включая девять залпов из реактивных систем.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодезного. Еще два боя остаются активными.
Восток: Купянск и Лиман
На Купянском направлении отражены три атаки вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска, два столкновения продолжаются.
На Лиманском направлении украинские силы остановили четыре штурма противника в районах Дробышево и Дерилово.
Донбасс: Славянск, Краматорск, Константиновка
В районе Славянска противник восемь раз пытался продвинуться у Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.
На Краматорском направлении наступательных действий врага не отмечалось.
На Константиновском направлении зафиксировано 10 атак, девять из них отбиты, бои продолжаются в одном секторе.
Покровское направление
На этом участке противник проявлял наибольшую активность — 40 штурмовых действий. Бои шли в районах Владимировки, Мирнограда, Новоэкономического, Красного Лимана, Никаноровки, Родинского, Луча, Новопавловки, Покровска, Удачного и других населенных пунктов.
По предварительным данным, уничтожено 87 российских военных, включая 62 безвозвратные потери. Также ликвидированы 12 дронов, 3 антенны БПЛА, 5 единиц техники и 10 укрытий.
Южные направления
На Александровском направлении украинские подразделения отразили 16 атак в районах Андреевки-Клевцово, Сосновки, Вербового, Привольного, Нововасиловки, Александрограда и Новогригоровки.
В Гуляйпольском районе зафиксировано одно наступление врага, авиаудары пришлись по Ровнополью, Гуляйполю, Успеновке, Железнодорожному и Малиновке.
На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться у Новоданиловки и Степного. Воздушный удар нанесен по Запорожью.
В Приднепровском секторе зафиксированы три попытки штурма в районе Антоновского моста и авиаудар по Ольговке.
Напоминаем, что в российском городе Копейск Челябинской области вечером 22 октября прогремели мощные взрывы, предположительно на предприятии, где производится военная продукция и боеприпасы.
Отметим, что комитет Сената по иностранным делам одобрил пакет законопроектов, среди которых — инициатива, открывающая путь к признанию России государством-спонсором терроризма, а также предложения об изъятии российских активов и мерах, призванных ослабить поддержку РФ со стороны Китая.