ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина отбила 111 атак: сводка Генштаба на 22 октября

Украина, Четверг 23 октября 2025 01:10
UA EN RU
Украина отбила 111 атак: сводка Генштаба на 22 октября Иллюстративное фото: сводка Генштаба на 22 октября (facebook.com easternforce)
Автор: Никончук Анастасия

За 22 октября интенсивность боевых действий на линии фронта оставалась крайне высокой. Враг продолжал атаки на нескольких направлениях, применяя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

С начала суток 22 октября зафиксировано 111 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 62 авиационных удара, выпустив 28 ракет и сбросив 98 управляемых авиационных бомб.

Для атак также использовано 3337 дронов-камикадзе. Под обстрелами оказалось более 3300 населенных пунктов и позиций украинских войск.

Северные направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники Украины отразили четыре атаки. Противник провел четыре авиаудара, применил 12 управляемых авиабомб и совершил 145 обстрелов, включая девять залпов из реактивных систем.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодезного. Еще два боя остаются активными.

Восток: Купянск и Лиман

На Купянском направлении отражены три атаки вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска, два столкновения продолжаются.
На Лиманском направлении украинские силы остановили четыре штурма противника в районах Дробышево и Дерилово.

Донбасс: Славянск, Краматорск, Константиновка

В районе Славянска противник восемь раз пытался продвинуться у Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не отмечалось.

На Константиновском направлении зафиксировано 10 атак, девять из них отбиты, бои продолжаются в одном секторе.

Покровское направление

На этом участке противник проявлял наибольшую активность — 40 штурмовых действий. Бои шли в районах Владимировки, Мирнограда, Новоэкономического, Красного Лимана, Никаноровки, Родинского, Луча, Новопавловки, Покровска, Удачного и других населенных пунктов.

По предварительным данным, уничтожено 87 российских военных, включая 62 безвозвратные потери. Также ликвидированы 12 дронов, 3 антенны БПЛА, 5 единиц техники и 10 укрытий.

Южные направления

На Александровском направлении украинские подразделения отразили 16 атак в районах Андреевки-Клевцово, Сосновки, Вербового, Привольного, Нововасиловки, Александрограда и Новогригоровки.

В Гуляйпольском районе зафиксировано одно наступление врага, авиаудары пришлись по Ровнополью, Гуляйполю, Успеновке, Железнодорожному и Малиновке.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться у Новоданиловки и Степного. Воздушный удар нанесен по Запорожью.
В Приднепровском секторе зафиксированы три попытки штурма в районе Антоновского моста и авиаудар по Ольговке.

Напоминаем, что в российском городе Копейск Челябинской области вечером 22 октября прогремели мощные взрывы, предположительно на предприятии, где производится военная продукция и боеприпасы.

Отметим, что комитет Сената по иностранным делам одобрил пакет законопроектов, среди которых — инициатива, открывающая путь к признанию России государством-спонсором терроризма, а также предложения об изъятии российских активов и мерах, призванных ослабить поддержку РФ со стороны Китая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию