Украина отбила 111 атак: сводка Генштаба на 22 октября

За 22 октября интенсивность боевых действий на линии фронта оставалась крайне высокой. Враг продолжал атаки на нескольких направлениях, применяя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

С начала суток 22 октября зафиксировано 111 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 62 авиационных удара, выпустив 28 ракет и сбросив 98 управляемых авиационных бомб.

Для атак также использовано 3337 дронов-камикадзе. Под обстрелами оказалось более 3300 населенных пунктов и позиций украинских войск.

Северные направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники Украины отразили четыре атаки. Противник провел четыре авиаудара, применил 12 управляемых авиабомб и совершил 145 обстрелов, включая девять залпов из реактивных систем.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодезного. Еще два боя остаются активными.

Восток: Купянск и Лиман

На Купянском направлении отражены три атаки вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска, два столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские силы остановили четыре штурма противника в районах Дробышево и Дерилово.

Донбасс: Славянск, Краматорск, Константиновка

В районе Славянска противник восемь раз пытался продвинуться у Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не отмечалось.

На Константиновском направлении зафиксировано 10 атак, девять из них отбиты, бои продолжаются в одном секторе.

Покровское направление

На этом участке противник проявлял наибольшую активность — 40 штурмовых действий. Бои шли в районах Владимировки, Мирнограда, Новоэкономического, Красного Лимана, Никаноровки, Родинского, Луча, Новопавловки, Покровска, Удачного и других населенных пунктов.

По предварительным данным, уничтожено 87 российских военных, включая 62 безвозвратные потери. Также ликвидированы 12 дронов, 3 антенны БПЛА, 5 единиц техники и 10 укрытий.

Южные направления

На Александровском направлении украинские подразделения отразили 16 атак в районах Андреевки-Клевцово, Сосновки, Вербового, Привольного, Нововасиловки, Александрограда и Новогригоровки.

В Гуляйпольском районе зафиксировано одно наступление врага, авиаудары пришлись по Ровнополью, Гуляйполю, Успеновке, Железнодорожному и Малиновке.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться у Новоданиловки и Степного. Воздушный удар нанесен по Запорожью.

В Приднепровском секторе зафиксированы три попытки штурма в районе Антоновского моста и авиаудар по Ольговке.