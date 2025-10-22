РФ признают государством-террористом? В Сенате США рассмотрят важные законопроекты
Комитет Сената по иностранным делам США одобрил ряд законопроектов, один из которых открывает путь к признанию России государством-спонсором терроризма. Также предлагается изъять активы РФ и повредить поддержке России со стороны Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в США Ольги Стефанишиной.
Посол поблагодарила соавторов законопроектов из обеих партий - все три документа имеют инициаторами членов как Республиканской, так и Демократической партий - и кратко рассказала о каждом из принятых документов
- Законопроект S.2805 об объявлении РФ государством-спонсором терроризма в случае невозврата похищенных украинских детей
Если этот законопроект будет принят, то это может открыть путь к признанию России государством-спонсором терроризма. Условие - если Россия в течение определенного срока должна вернуть Украине 19 тысяч похищенных детей.
Согласно документу, через 60 дней с момента вступления закона в силу Государственный секретарь США должен подать Конгрессу отчет о процессе возвращения украинских детей россиянами.
"Госсекретарь США должен подать Конгрессу США отчет, который должен установить и засвидетельствовать, что украинские дети, похищенные Россией с момента полномасштабного вторжения, воссоединились со своими семьями / опекунами; продолжается процесс реинтеграции таких детей в украинское общество. Если госсекретарь США не может это засвидетельствовать, он немедленно признает РФ государством-спонсором терроризма", - сказано в сообщении.
- Законопроект S.2918 о внедрении закона REPO
Этот закон позволит конфисковать замороженные в США активы российского режима и передать их на нужды Украины.
Российские суверенные активы в США составляют примерно пять миллиардов долларов. В законопроекте сказано, что президент Соединенных Штатов каждые 90 дней будет передавать Украине 250 миллионов из этих денег.
"Также законопроект предусматривает активную дипломатическую кампанию с целью убедить союзников США начать перенаправлять Украине не менее 5% (примерно 15 млрд долларов) активов РФ", - сказано в сообщении.
- Законопроект S.2657 STOP China and Russia Act of 2025
Этот документ призван помешать поддержке российского режима со стороны Китая. США и союзники должны вместе прервать все каналы, через которые Пекин оказывает помощь россиянам.
В частности это охватывает как перекрытие финансовых каналов для китайцев, так и санкции в отношении лиц и компаний в Китае, которые участвуют в экспорте оружия и технологий двойного использования в Россию.
"Рассмотрение этих законопроектов в Сенате пройдет в соответствии с расписанием, определенным лидером Республиканской партии Джоном Туном", - добавила Стефанишина.
История вопроса
Отметим, признать Россию государством, которое спонсирует терроризм, Украина просила еще с 2022 года - в том числе за похищение детей. Это привело бы к усилению изоляции РФ, подобно тому, как живут авторитарные страны-маргиналы, признанные спонсорами терроризма - например, КНДР, Куба и другие.
Несмотря на ряд резолюций Конгресса, администрация 46-го президента США Джозефа Байдена отказалась это делать. Там пытались оправдать свое нежелание тем, что это якобы сделало бы невозможной дипломатию.
При этом российский диктатор Владимир Путин еще с 2023 года имеет ордер на арест, выданный в Международном уголовном суде. Диктатору инкриминировали похищение украинских детей. По некоторым данным, Украина смогла вернуть только 1000 детей из более 20 тысяч, похищенных российскими оккупантами.