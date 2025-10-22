Под Челябинском прогремели взрывы на военном заводе, есть жертвы
В Челябинской области России в городе Копейск вечером 22 октября прогремели сильные взрывы. Предварительно, они произошли на местном военном заводе по производству боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский канал Astra в Telegram и местные власти.
Сначала сообщили, что взрывы прогремели в самом Челябинске, а над городом заметен огромный столб дыма. Однако позже стало известно, что взрыв произошел на заводе в городе Копейск неподалеку от областного центра.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил взрыв и заявил, что пострадало "одно из предприятий города Копейска".
"К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Информацию будем обновлять по мере поступления", - сообщил он.
На каком именно предприятии произошли взрывы, пока неизвестно. Каналы РФ пишут, что взрывы прогремели на военном заводе "Пластмас", который работает в интересах российской оккупационной армии. Также в Копейске есть завод по производству боеприпасов, который в 2023 году попал в скандал - российские чиновники разворовали на его "модернизации" огромные деньги.
Кстати, российские каналы сообщили о якобы атаке беспилотников. А после взрыва в Челябинской области объявили "угрозу налета дронов".
Расстояние от границ Украины до Челябинска и Копейска, фактически пригорода областного центра российского региона, составляет примерно 2000 километров. Поэтому если это был именно удар беспилотников, то фактически это очередная рекордная по дальности атака Сил обороны Украины.
Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 22 октября поразили оборонный завод в Саранске, который производит боеприпасы, и Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан в РФ. На обоих предприятиях были сильные взрывы.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, украинские Силы обороны активно выбивают ключевые объекты противника: объекты системы управления, оборонно-промышленный комплекс и энергетическую инфраструктуру.