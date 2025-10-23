Україна відбила 111 атак: зведення Генштабу на 22 жовтня

За 22 жовтня інтенсивність бойових дій на лінії фронту залишалася вкрай високою. Ворог продовжував атаки на кількох напрямках, застосовуючи авіацію, ракети та дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Від початку доби 22 жовтня зафіксовано 111 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний і 62 авіаційні удари, випустивши 28 ракет і скинувши 98 керованих авіаційних бомб.

Для атак також використано 3337 дронів-камікадзе. Під обстрілами опинилося понад 3300 населених пунктів і позицій українських військ.

Північні напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках захисники України відбили чотири атаки. Противник провів чотири авіаудари, застосував 12 керованих авіабомб і здійснив 145 обстрілів, включно з дев'ятьма залпами з реактивних систем.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали шість атак у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам'янки та Колодязного. Ще два бої залишаються активними.

Схід: Куп'янськ і Лиман

На Куп'янському напрямку відбито три атаки поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп'янська, два зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські сили зупинили чотири штурми противника в районах Дробишевого і Дерилового.

Донбас: Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка

У районі Слов'янська противник вісім разів намагався просунутися біля Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не відзначалося.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 10 атак, дев'ять із них відбито, бої тривають в одному секторі.

Покровський напрямок

На цій ділянці противник виявляв найбільшу активність - 40 штурмових дій. Бої точилися в районах Володимирівки, Мирнограда, Новоекономічного, Красного Лиману, Никанорівки, Родинського, Луча, Новопавлівки, Покровська, Удачного та інших населених пунктів.

За попередніми даними, знищено 87 російських військових, включно з 62 безповоротними втратами. Також ліквідовано 12 дронів, 3 антени БПЛА, 5 одиниць техніки та 10 укриттів.

Південні напрямки

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак у районах Андріївки-Клевцового, Соснівки, Вербового, Привільного, Нововасилівки, Олександрограда та Новогригорівки.

У Гуляйпільському районі зафіксовано один наступ ворога, авіаудари припали на Рівнопілля, Гуляйпіль, Успенівку, Залізничне та Малинівку.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися біля Новоданилівки та Степового. Повітряного удару завдано по Запоріжжю.

У Придніпровському секторі зафіксовано три спроби штурму в районі Антонівського мосту та авіаудар по Ольгівці.