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Волейболистки Украины в топ-15: обновленный рейтинг FIVB после Лиги наций-2025

Понедельник 28 июля 2025 16:03
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Волейболистки Украины в топ-15: обновленный рейтинг FIVB после Лиги наций-2025 Женская сборная Украины по волейболу (instagram.com/fvu.official)
Автор: Екатерина Урсатий

Международная федерация волейбола (FIVB) обнародовала обновленные мировые рейтинги женских сборных после завершения финального турнира Лиги наций-2025.

Об изменениях в рейтинге сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации волейбола.

Италия завоевала третий титул Лиги наций

В решающем матче, который состоялся 27 июля, сборная Италии обыграла команду Бразилии в четырех сетах и в третий раз стала чемпионом Лиги наций.

Эта победа позволила итальянкам сравняться по количеству выигранных титулов с США, которые являются рекордсменками соревнований.

Украина 15 в рейтинге FIVB: путевка в Лигу Наций

После блестящего победного выступления в Золотой Евролиге-2025, женская национальная команда заняла 15 место в мировом рейтинге и обеспечила желанное место в Лиге наций-2026.

И это будет первый в истории дебют украинок в элитном турнире, который объединяет сильнейшие сборные мира.

Таким образом, вслед за мужской сборной, которая уже закрепилась в Лиге наций, женская команда также войдет в число лучших на планете.

Стабильность в топ-10 рейтинга

После завершения турнира позиции команд из Финала восьми не претерпели изменений.

Лидером рейтинга остается Италия, а на втором и третьем местах расположились Бразилия и Польша соответственно. А национальная команда Германии, которая закрывает десятку лучших сборных.

Топ-10 мирового рейтинга женских сборных FIVB:

  1. Италия - 476,26 очков
  2. Бразилия - 426,80
  3. Польша - 365,17
  4. Китай - 348,60
  5. Япония - 348,27
  6. Турция - 337,60
  7. США - 332,77
  8. Нидерланды - 262,75
  9. Сербия - 261,75
  10. Германия - 252,03

Позиции других ведущих сборных:

  1. Канада - 238,63
  2. Чехия - 205,94
  3. Франция - 192,72
  4. Украина - 192,10
  5. Пуэрто-Рико - 190,09
  6. Аргентина - 189,05
  7. Бельгия - 188,78

Украина готовится к ЧМ 2025 года

Ближайший крупный международный турнир - это чемпионат мира по волейболу, который состоится в Тайланде с 22 августа по 7 сентября.

Женская сборная Украины попала в группу H, где ее соперниками будут Сербия, Камерун и Япония.

Первый матч группового этапа украинская команда проведет 23 августа против сборной Сербии. Этот поединок станет первым шагом Украины в борьбе за мировое первенство.

Ранее мы писали о том, как Украина уступила Канаде, и так мужская сборная потеряла шансы на плей-офф волейбольной Лиги наций.

Также читайте, как молодежная сборная Украины приблизилась к Евроволей-2026.

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