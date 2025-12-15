ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина и США до конца дня могут достичь соглашения, которое приблизит мир, - Умеров

Украина, Понедельник 15 декабря 2025 17:07
UA EN RU
Украина и США до конца дня могут достичь соглашения, которое приблизит мир, - Умеров Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Между Украиной и Соединенными Штатами Америки сейчас есть ощутимый прогресс в переговорах о путях достижения мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Twitter.

По его словам, украинско-американские переговоры, продолжавшиеся в течение последних двух дней, были конструктивными и продуктивными, а сторонам удалось достичь реальных результатов.

"Мы надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь слухам и провокациям", - заявил Умеров.

Умеров отметил, что американская делегация во главе со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает конструктивно с целью помочь Украине найти путь к длительному мирному соглашению.

"Украинская команда очень благодарна президенту Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают", - пишет Умеров.

Слухи о переговорах в Германии

Напомним, 14 и 15 декабря в Берлине президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Как сообщает The Wall Street Journal, во время встречи 14 декабря Уиткофф и Кушнер не демонстрировали готовности к компромиссам с Зеленским. По данным издания, они оказывали давление на украинского президента, настаивая на скорейшем заключении мирного соглашения, которое в Вашингтоне хотели бы видеть уже до конца года.

Газета отмечает, что переговоры фактически переросли в "перетягивание каната", а главным камнем преткновения стал территориальный вопрос. Украина, по информации журналистов, отказывается соглашаться на требования США по выводу украинских войск из Донецкой области.

В то же время агентство AFP сообщает, что американская сторона во время переговоров прямо настаивала на отказе Украины от Донбасса. Зеленский, в свою очередь, не принимает такой вариант и настаивает, чтобы прекращение огня происходило без каких-либо территориальных уступок.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что справедливый мир для Украины возможен только без потери территорий. По его словам, стороны должны прекратить огонь и перейти к переговорам, тогда как любой другой формат является для Украины неприемлемым.

В то же время, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что американская переговорная команда прилагает усилия, время и ресурсы для установления мира в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Рустем Умеров Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
Новости
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе