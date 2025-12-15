Украина и США до конца дня могут достичь соглашения, которое приблизит мир, - Умеров

Между Украиной и Соединенными Штатами Америки сейчас есть ощутимый прогресс в переговорах о путях достижения мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Twitter.

По его словам, украинско-американские переговоры, продолжавшиеся в течение последних двух дней, были конструктивными и продуктивными, а сторонам удалось достичь реальных результатов.

"Мы надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь слухам и провокациям", - заявил Умеров.

Умеров отметил, что американская делегация во главе со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает конструктивно с целью помочь Украине найти путь к длительному мирному соглашению.

"Украинская команда очень благодарна президенту Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают", - пишет Умеров.