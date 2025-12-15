Кислица о переговорах с США: искажать подход американцев несправедливо

Американская переговорная команда прикладывает усилия, время и ресурсы для установления мира в Украине. Искажать их подход несправедливо.

Он подчеркнул, что важно, чтобы США оставались полностью вовлеченными в мирный процесс и пытались определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому прекращению войны. "Несправедливо искажать подход американской команды, которая вкладывает время, усилия и ресурсы в установление мира. Каждая сторона внимательно прислушивается к другой. Позиция Украины очень ясна. Анонимные источники неверны", - добавил Кислица. Как прошли переговоры Неназванный американский чиновник рассказал Равиду, что переговоры между Зеленским и американскими чиновниками "прошли продуктивно".