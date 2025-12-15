Кислица о переговорах с США: искажать подход американцев несправедливо
Американская переговорная команда прикладывает усилия, время и ресурсы для установления мира в Украине. Искажать их подход несправедливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу в соцсети X и журналиста Axios Барака Равида в соцсети X.
Он подчеркнул, что важно, чтобы США оставались полностью вовлеченными в мирный процесс и пытались определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому прекращению войны.
"Несправедливо искажать подход американской команды, которая вкладывает время, усилия и ресурсы в установление мира. Каждая сторона внимательно прислушивается к другой. Позиция Украины очень ясна. Анонимные источники неверны", - добавил Кислица.
Как прошли переговоры
Неназванный американский чиновник рассказал Равиду, что переговоры между Зеленским и американскими чиновниками "прошли продуктивно".
Слухи о переговорах в Германии
Напомним, вчера, 14 декабря, и сегодня, 15 декабря, в Берлине президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
По информации The Wall Street Journal, Уиткофф и Кушнер во время встречи вчера, 15 декабря, не шли на компромиссы с Зеленским. Они пытались надавить на украинского лидера, чтобы тот согласился заключить быстрое мирное соглашение. В Вашингтоне хотят видеть сделку уже до конца года.
Издание утверждало, что переговоры "превратились в перетягивание каната". Ключевым спорным моментом стал вопрос территорий. Украина сопротивляется призывам США вывести из Донецкой области своих военных.
При этом AFP пишет, что во время переговоров американская сторона прямо потребовала, чтобы Украина отказалась от Донбасса. Зеленский отказывается от такого сценария и хочет, чтобы перемирие началось без территориальных уступок.
К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, что для Украины справедливый мир - это мир без отказа от территорий. Он отметил, что стороны должны прекратить огонь и начать переговоры.
При этом, по словам генерала, любой другой формат является неприемлемым для Украины.